Andy: Protección suprema

De acuerdo con el diario The New York Times, al menos dos agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos se encuentran examinando acusaciones contra Andrés Manuel “Andy” López Beltrán por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó el reporte del medio estadounidense, ironizando sobre la falta de confirmación en los datos presentados por los periodistas firmantes.

Sheinbaum aseguró que en la Fiscalía General de la República (FGR) no existe una investigación abierta contra López Beltrán vinculada a estos señalamientos.