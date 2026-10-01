Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra

TORREÓN, COAH.— Momentos de tensión y pánico se vivieron este jueves en la Escuela Secundaria Número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, luego de que dos jóvenes presuntamente ingresaran al plantel con armas de fuego, machetes y bombas molotov, provocando una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y seguridad. Los hechos ocurrieron entre las 08:30 y las 09:00 horas, cuando, de acuerdo con testimonios preliminares, dos jóvenes conocidos como “Los cuates” ingresaron a la escuela presuntamente para atentar contra la población escolar.

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Alberto Rodríguez, prefecto de la secundaria, señaló que los dos jóvenes entraron encapuchados y portaban machetes, bombas molotov y armas de fuego. Explicó que uno de los hechos ocurrió en el baño de la escuela y posteriormente se registró otro en un salón de clases, donde presuntamente fue atacada la subdirectora del plantel.

La mujer fue identificada como Leslie Edith, de 56 años, quien falleció a consecuencia de las lesiones. Entre los lesionados se encuentran Ricardo Quintana, director del plantel, de 54 años; Alexis, de 13 años; y Gerardo, maestro de la secundaria, de 49 años, quienes fueron trasladados al Sanatorio Español en estado de salud reservado.

Tras las detonaciones, alumnos, docentes y personal administrativo se resguardaron en la parte trasera de las aulas durante los momentos más críticos de la emergencia, mientras se desplegaba un fuerte operativo de seguridad alrededor del plantel. Paramédicos de la Cruz Roja participaron en la evacuación del inmueble y atendieron a las personas afectadas. Varios estudiantes también recibieron asistencia luego de presentar cuadros de shock emocional tras permanecer confinados dentro de los salones.

Los presuntos agresores, dos hermanos de 18 años y vecinos del mismo ejido, fueron detenidos tras el ataque. El perímetro de la secundaria quedó acordonado por diversas corporaciones de seguridad, cuyos elementos iniciaron las diligencias correspondientes, así como la recolección de testimonios para esclarecer la mecánica de los hechos.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían proporcionado un balance oficial definitivo sobre la situación jurídica de los detenidos. “UN TEMA DE SENTIMIENTOS CONTRA EL PLANTEL” El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que el móvil referido de manera preliminar por los dos detenidos estaría relacionado con un “tema de sentimientos contra el plantel”. Fernández Montañez indicó que esta versión forma parte de las primeras declaraciones recabadas tras la detención de los dos exalumnos, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias y el motivo de la agresión.

Sandra G. Gómez Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR). Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información. Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda. Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna