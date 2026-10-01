Niega Sheinbaum que se prohibirán los memes, tras aprobación de la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la reforma aprobada recientemente por el Senado tenga como objetivo prohibir los memes o restringir las expresiones de crítica en redes sociales. Durante su conferencia matutina de este jueves 1 de octubre, realizada en Palacio Nacional, la mandataria cuestionó la denominación de “Ley Antimemes” que se ha utilizado para referirse a los cambios legales.

Sheinbaum explicó que la reforma está relacionada con la protección de los derechos de autor y con el uso indebido de elementos de identidad institucional para cometer delitos. Como ejemplo, mencionó los casos en los que su imagen ha sido utilizada en redes sociales para difundir supuestas oportunidades de inversión que, en realidad, buscan engañar a los usuarios y obtener su dinero. La presidenta señaló que este tipo de conductas requieren mecanismos legales que permitan sancionar a los responsables y, cuando corresponda, recuperar los recursos de las personas afectadas.

GOBIERNO NIEGA RESTRICCIONES A LA SÁTIRA La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, también rechazó que la reforma tenga relación con la prohibición de memes, la sátira o las críticas hacia el gobierno. Alcalde sostuvo que se ha presentado la reforma de manera engañosa al afirmar que pretende limitar este tipo de expresiones. De acuerdo con su explicación, uno de los objetivos de los cambios legales es combatir la piratería y, particularmente, el uso fraudulento de la identidad gráfica de instituciones públicas. La disposición contempla sanciones para quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen, con fines comerciales, elementos como la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de alguna institución de los tres niveles de gobierno cuando esto tenga como propósito provocar confusión o engañar a una persona para cometer un delito. Las sanciones previstas van de uno a cinco años de prisión, además de una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de cometerse la conducta. Según Alcalde, el supuesto contempla situaciones en las que una persona intenta hacerse pasar por una institución gubernamental para generar confianza y posteriormente cometer un ilícito, como podría ocurrir en casos de fraude. De esta manera, el gobierno sostiene que la reforma no establece una prohibición general sobre memes, críticas o contenidos satíricos, sino que busca sancionar el uso fraudulento de elementos oficiales cuando sean utilizados para engañar y cometer un delito.