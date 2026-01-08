Es similar a sexenios anteriores envío de petróleo a Cuba: Claudia Sheinbaum

México
/ 8 enero 2026
    Es similar a sexenios anteriores envío de petróleo a Cuba: Claudia Sheinbaum
    Sheinbaum dijo que el volumen pactado para 2025 es incluso menor al de 2024. FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta adelantó que se darán a conocer las cifras exactas de entregas de crudo a la isla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el envío de petróleo crudo de México a Cuba está en volúmenes similares a los de administraciones anteriores a las de Morena y que incluso lo contratado en 2025 es menor a la cifra de 2024.

Luego de que el diario británico Financial Times publicara que México ya superó a Venezuela y es el país que más envía petróleo a Cuba, Sheinbaum dijo que ya tiene la información exacta y se dará a conocer.

“Ayer nos lo enviaron, incluso en petróleo crudo es un poco menos de lo que fue en 2024, lo que se contrató en 2025. Se los damos después, si quieren, para y, repito, es similar al que viene dándose desde gobiernos que no eran de Morena”, dijo.

Al cuestionarle si ese esquema se aplicó desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Sheinbaum dijo que también se dio en administraciones posteriores.

“Sí, incluso con Peña Nieto, incluso con Calderón también”, sostuvo.

La Presidenta declaró que depende de cada país otorgar ayuda humanitaria a la isla cubana, postura que mantiene el gobierno mexicano.

“Bueno, depende de cada país. Los bloqueos, desde nuestra perspectiva, dañan a los pueblos más allá de los gobiernos.

“Y buscamos dar ayuda humanitaria. Ahora que fue el huracán que tuvo daños, se apoyó como se ha apoyado a muchos otros países”.

Temas


Petróleo
Sector Energético

