Pide Claudia Sheinbaum agilizar reparación del daño a víctimas del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo urgió a acelerar los procesos para concretar la reparación integral del daño a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente en el que murieron 14 personas y decenas resultaron heridas.

“Lo que le hemos pedido a la Fiscalía en particular es que pueda acelerarse la reparación integral del daño”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, realizada desde Cuernavaca, Morelos.

Sheinbaum dijo que el compromiso y prioridad es atender a las familias y que se les compense de acuerdo con la ley y estándares internacionales. Aseguró que, pese a solicitar celeridad en el caso, no se afectará la profundidad de las indagatorias.

Por otro lado, dijo que, sin importar el resultado de la investigación penal del accidente ocurrido en Oaxaca, es prioridad la reparación del daño.

“Porque más allá de la causa en particular, es un tren que opera la Secretaría de Marina, pero es parte del gobierno de México y le corresponde una parte a la aseguradora y otra parte, evidentemente, al gobierno”, dijo.

“Entonces, que pudieran acelerar estos procedimientos con el trabajo que está haciendo la comisión ejecutiva de víctimas en lo que sigue la investigación para poder hacer una reparación integral y la Comisión Ejecutiva de Víctimas pues sigue en contacto con todas las familias”, añadió.

La mandataria federal dijo que las víctimas tienen derecho a contratar representación legal para acceder a una reparación justa, aunque aclaró que no es indispensable para acceder a justicia y compensación.

Recordó que ya hay una carpeta de investigación abierta de oficio en la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que no es necesario que se presenten nuevas denuncias para el avance del caso.

La Presidenta advirtió que, en algunos casos, hay despachos de abogados que buscan intervenir para obtener un beneficio económico de la indemnización para las víctimas y sus familias.

“Muchas veces se acercan algunos bufetes de abogados con la idea de conseguir dinero para ellos. Les dicen a las víctimas que no les van a cobrar nada. Pero al final se llevan un porcentaje de la reparación integral del daño”, afirmó.