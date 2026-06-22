$!¿Batman presidente de México?... García Harfuch lidera la boleta imaginaria de 2030 para suceder a Sheinbaum

A cuatro años de que México vuelva a elegir presidente, la sucesión presidencial ya comenzó a ocupar espacio en la conversación pública. Aunque todavía falta tiempo para definir candidaturas oficiales, una encuesta nacional sobre los llamados presidenciables 2030 ya dibuja un primer mapa de preferencias y posibles escenarios rumbo a la renovación de la Presidencia de la República. El estudio realizado por CE Research muestra un escenario donde Morena mantiene una posición dominante, mientras que un funcionario del actual gobierno federal aparece como la figura con mayor respaldo entre simpatizantes del partido oficialista.

Se trata de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad, quien encabeza la lista de posibles candidatos morenistas y comienza a ser identificado como una de las figuras con mayor crecimiento político.

La medición fue levantada entre el 14 y 16 de junio de 2026 mediante mil entrevistas telefónicas, con un margen de error de aproximadamente +/- 2.53%. ¿PORQUÉ LLAMAN BATMAN A GARCÍA HARFUCH? Omar García Harfuch es apodado el “Batman mexicano” debido a su imagen de “superpolicía”, su agresiva estrategia para combatir a los cárteles y organizaciones criminales, y por haber sobrevivido a un atentado grave en 2020. Su perfil de justiciero de élite ha generado gran popularidad y el sobrenombre de “El Caballero de la Noche”. El apodo surgió en el ámbito político y rápidamente se popularizó en redes sociales por varios factores clave: Estilo de Combate al Crimen: Se le asocia con Batman por priorizar el uso de inteligencia táctica y operativos frontales para frenar la inseguridad y reducir los índices delictivos en el país. El Atentado de 2020: Al igual que la historia del superhéroe, Harfuch sobrevivió a un ataque directo del crimen organizado, lo que cimentó su imagen de resistencia. Aceptación Pública: Genera una percepción de que es una figura capaz de restaurar el orden en regiones fuertemente afectadas por la violencia, tal como el personaje ficticio lo hace en Ciudad Gótica. SHEINBAUM MANTIENE ALTO RESPALDO CIUDADANO Antes de mirar hacia el futuro, la encuesta también analizó el escenario actual del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum registró un nivel de aprobación del 70% durante junio de 2026. Los resultados indican que 46% de las personas consultadas califican su administración como “buena”, mientras que 24% la considera “muy buena”. En contraste, 30% la evaluó como mala o muy mala.

Este indicador suele ser relevante porque la aprobación de un presidente en funciones puede influir en la percepción sobre el partido gobernante y sus posibles sucesores. El respaldo a la administración actual mantiene a Morena como una fuerza política con ventaja en las mediciones rumbo a la siguiente elección presidencial. Sin embargo, el camino hacia 2030 todavía está abierto y dependerá de factores como la economía, seguridad, decisiones internas de los partidos y la aparición de nuevos liderazgos. GARCÍA HARFUCH DOMINA EL ESCENARIO DE MORENA Dentro de Morena, la encuesta muestra una diferencia amplia entre Omar García Harfuch y otros posibles aspirantes. El secretario de Seguridad obtuvo 40% de las preferencias entre simpatizantes del partido, colocándose por encima de otros nombres que han tenido presencia pública. En segundo lugar aparece Marcelo Ebrard con 16%, seguido por otros perfiles con porcentajes menores: · Clara Brugada: 8% · Mara Lezama: 6% · Luisa María Alcalde: 2% · Andrés López Beltrán: 1% El 27% restante respondió que prefería “otro”, un dato que refleja que todavía existe espacio para nuevos nombres o figuras que aún no aparecen con fuerza en la conversación nacional. El crecimiento de García Harfuch resulta llamativo porque su perfil se ha construido principalmente alrededor de temas de seguridad, un área que suele ser considerada clave dentro de la agenda nacional. Su aparición en la parte alta de las mediciones abre una nueva etapa dentro del movimiento político oficialista. LA OPOSICIÓN BUSCA DEFINIR A SUS FIGURAS Mientras Morena muestra una ventaja más clara en sus preferencias internas, los partidos de oposición presentan escenarios más fragmentados.

En el PAN, la encuesta revela que 41% de sus simpatizantes todavía no define a quién apoyaría como candidato presidencial. Entre quienes sí tienen una opción, Ricardo Anaya aparece con 25%, seguido por Lilly Téllez con 14%. Otros nombres mencionados son: · Maru Campos: 8% · Mauricio Kuri: 5% En el PRI, la indecisión es todavía mayor. El 53% respondió que prefería “otro candidato”, mientras que entre los perfiles mencionados aparece Manolo Jiménez con 15%, seguido de Beatriz Paredes con 13% y Esteban Villegas con 11%. El dirigente nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno, registró 8%. Por parte de Movimiento Ciudadano, el liderazgo lo tiene Luis Donaldo Colosio con 25%, seguido por Samuel García con 19% y Jorge Álvarez Máynez con 8%.

EL FACTOR SALINAS PLIEGO Y LA BOLETA IMAGINARIA Uno de los datos que más llamó la atención dentro de la encuesta fue la presencia de Ricardo Salinas Pliego como una posible figura presidencial. El estudio señala que 60% de los participantes afirmó que le gustaría verlo en la boleta electoral de 2030. Dentro de ese grupo, 71% preferiría que participara como candidato independiente.

Aunque todavía no existe una candidatura formal, el resultado muestra cómo personajes fuera de los partidos tradicionales pueden entrar en la conversación política nacional. En un escenario hipotético donde aparecen todos los nombres juntos, los resultados fueron: · Omar García Harfuch (Morena): 40% · Luis Donaldo Colosio (MC): 25% · Ricardo Anaya (PAN): 12% · Ricardo Salinas Pliego (independiente): 11% · Alejandro Moreno (PRI): 3% · Aún no decide: 9% La carrera rumbo a 2030 apenas comienza y, por ahora, los números muestran una fotografía temprana de un escenario que todavía puede cambiar conforme avancen los años.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS PRESIDENCIABLES 2030 · La frase “Batman presidente de México” surgió como una referencia popular al estilo de imagen pública de García Harfuch. · La encuesta fue realizada con mil entrevistas telefónicas entre el 14 y 16 de junio de 2026. · Omar García Harfuch aparece como el aspirante con mayor ventaja dentro de Morena. · La aprobación de Claudia Sheinbaum llegó al 70% en la medición mencionada. · Ricardo Salinas Pliego aparece como una figura independiente con presencia inesperada en la conversación. · Movimiento Ciudadano tiene a Luis Donaldo Colosio como su perfil mejor posicionado. · La oposición mantiene altos niveles de indecisión entre sus propios simpatizantes.

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