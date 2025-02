Este día inicia el horario de verano 2025 en México: ¿Qué estados adelantarán el reloj?

El horario de verano busca aprovechar mejor la luz natural del día para reducir el consumo de energía eléctrica, alineando las actividades con la salida y puesta del sol. Sus principales beneficios incluyen el ahorro energético, el impulso a la economía en zonas con comercio transfronterizo, y una mayor seguridad al haber más horas de luz por la tarde.

En México fue eliminado en 2022, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la mayor parte del país, ya que el gobierno consideró que los beneficios eran mínimos y que afectaba la salud de la población. Sin embargo, se mantuvo en los municipios de la frontera norte.

¿CUÁNDO INICIA EL HORARIO DE VERANO 2025?

El horario de verano 2025 comenzará el domingo 9 de marzo, cuando los relojes deberán adelantarse una hora a partir de las 2:00 a.m., pasando inmediatamente a las 3:00 a.m., según la plataforma Time and Date AS.

Este ajuste permanecerá vigente hasta el 2 de noviembre de 2025.

A diferencia del resto del país, esta medida solo aplicará en municipios de la frontera norte, debido a su relación comercial y geográfica con Estados Unidos. La sincronización con el Daylight Saving Time (Horario de Verano en EE.UU.) facilita las actividades económicas transfronterizas.