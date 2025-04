Las noticias más importantes del 31 de marzo en México

CLIMA

➔ Dos Frentes Fríos: Prepárese... Torbellinos y granizadas se aproximan al Territorio Mexicano, de acuerdo Conagua

MÉXICO

➔ Fiscalía de Jalisco inicia investigación tras homenaje a ‘El Mencho’ por ‘Los Alegres del Barranco’: La Fiscalía de Jalisco investiga el ‘homenaje’ a ‘El Mencho’ durante un concierto de ‘Los Alegres del Barranco’ en el Auditorio Telmex de Zapopan

➔ Afirma abogado que acusación de extorsión contra Cuauhtémoc Blanco es ‘una estrategia’: El defensor de la media hermana del diputado afirma que los abogados intentan desacreditar a su clienta

➔ “Operación Bastión”; ranchos incautados en la Edomex por la Guardia Nacional: Operativos policiacos y de seguridad nacional ejecutan Operación Bastión, con la intención de asegurar inmuebles de lujo, vinculados al crimen organizado

➔ Presenta su renuncia el fiscal de Tabasco: El gobernador Javier May informó sobre la baja del exfuncionario

➔ No dependen de mí las decisiones de Donald Trump: Claudia Sheinbaum: La presidenta se deslinda de las reacciones del presidente estadounidense

MUNDO

➔ Se le hacen poquitos 4 años, Donald Trump no descarta postularse para un tercer mandato: Donald Trump no descarta presentarse a las siguientes elecciones nacionales, previstas para 2028, a pesar de que la Constitución estadounidense no permite sumar más de dos legislaturas. El presidente de Estados Unidos asegura que “hay métodos” para conseguirlo

➔ Superan las 1,700 las fallecidas por el devastador terremoto en Myanmar: El número de muertos por el terremoto que golpeó a Myanmar aumentó a más de 1,700 después de que se recuperaran más cuerpos de entre los escombros, informó el gobierno militar del país el lunes

➔ Avanza Trump en múltiples caminos de represalia: algunos ceden, otros resisten: La orden ejecutiva dirigida a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del país siguió un guion bien conocido mientras el presidente Donald Trump avanzaba en su camino hacia la represalia

COAHUILA

➔ DIF Monclova renueva espacios para brindar atención integral a las mujeres: Diez mil ciudadanos accederán a mejores instalaciones y servicios de calidad tras la rehabilitación del DIF

➔ Coahuila, segundo a nivel nacional en muertes por cáncer de colon: Intensifica IMSS campaña de concientización sobre la importancia de adoptar hábitos saludables

➔ Campus Arteaga del TecNM Saltillo estará listo en mayo... pero no hay transporte: La construcción que comenzó en enero de 2018, se encuentra en su última etapa, sin embargo, las clases no podrán comenzar

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ De Elliot Page a Wendy Guevara: famosos que rompen esquemas y celebran su identidad: El 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Trans, una fecha destinada a reconocer la presencia y las contribuciones de las personas transgénero

➔ ¿A cuál vas a ir? ¿Qué conciertos habrá en Saltillo en abril?: Gloria Trevi, Kany García y ‘El Buki’ son las estrellas internacionales que regresan ante el exigente público local

➔ LA Galaxy y Tigres se enfrentan en la Ida de los Cuartos de Final de la ‘Concachampions’: Los angelinos buscan consolidarse internacionalmente tras su título de la MLS, mientras que los felinos llegan con la motivación de redimirse tras su reciente derrota ante América

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Atención a víctimas en Coahuila: una deuda que crece por desinterés y falta de presupuesto

➔ Día del taco 2025: ¿Por qué celebramos al platillo mexicano favorito de muchos?: Desde 2007 se instauró esta deliciosa tradición mexicana que rápidamente ha ganado popularidad