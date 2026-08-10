EU prepara nuevas recompensas contra ‘Los Chapitos’ y otros capos mexicanos

El gobierno de Estados Unidos mantiene actualmente una bolsa de más de 211 millones de dólares destinada a recompensas por información que conduzca a la captura de 34 fugitivos vinculados con algunos de los principales grupos del narcotráfico mexicano.

La estrategia de Washington para localizar a los principales líderes del narcotráfico mexicano podría entrar en una nueva etapa. Autoridades estadunidenses analizan elevar las recompensas por información que permita ubicar y detener a los hijos mayores de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán , mientras mantienen activas gratificaciones millonarias contra decenas de integrantes de organizaciones criminales.

La posibilidad de aumentar los montos para Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, integrantes de la facción conocida como Los Chapitos, forma parte de una estrategia que Washington estaría reforzando para presionar a los principales objetivos del crimen organizado.

De acuerdo con información consultada por MILENIO, las autoridades estadunidenses consideran que los programas de recompensas han generado resultados y, por ello, la administración de Donald Trump estaría dispuesta a incrementar los incentivos económicos para localizar a determinados líderes criminales.

Una lista que supera los 200 millones de dólares

Los registros del Programa de Recompensas para el Combate al Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado, revisados hasta el 6 de agosto, contemplan recompensas vigentes contra 34 personas.

La mayor parte de los objetivos pertenece al Cártel de Sinaloa, con 18 fugitivos incluidos en el programa. Le siguen ocho integrantes o asociados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cinco vinculados con Cárteles Unidos, dos líderes de La Nueva Familia Michoacana y un integrante de Los Mazatlecos.

Las investigaciones involucran principalmente al FBI y a la DEA, dependiendo del caso y de los cargos que enfrenta cada fugitivo.

CJNG concentra las recompensas más elevadas

El mayor incentivo económico de la lista corresponde actualmente a Juan Carlos Valencia González, ‘El Pelón’, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Por información que permita conducir a su captura se ofrecen 25 millones de dólares, cantidad que coloca su recompensa entre las más altas otorgadas históricamente por Estados Unidos para la localización de un fugitivo.

Otros tres integrantes de la estructura de mando del CJNG tienen recompensas de 15 millones de dólares cada uno:

Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’.Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, ‘Sapo’.Julio Alberto Castillo Rodríguez, ‘Chorro’.

Las autoridades estadunidenses los relacionan con operaciones internacionales de tráfico de drogas, además de delitos como extorsión, tráfico de combustible y fraude.

El caso de Flores Silva presenta una particularidad: fue detenido en México por elementos de la Secretaría de Marina. Sin embargo, funcionarios estadunidenses señalaron que la recompensa permanecerá vigente mientras no se encuentre formalmente bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos.

‘Los Chapitos’, entre los objetivos prioritarios

Desde hace aproximadamente cuatro años, Washington mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que permita capturar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los principales dirigentes de La Chapiza.

La misma cantidad está destinada a quien proporcione información útil para localizar a su hermano Alfredo Guzmán Salazar.

Ambos son señalados por las autoridades estadunidenses como integrantes de la estructura que controla una importante parte de las operaciones atribuidas a Los Chapitos, entre ellas el tráfico de fentanilo hacia territorio estadunidense.

Ahora, funcionarios consultados señalan que estos montos podrían ser modificados al alza.

Más líderes del CJNG entran en la estrategia

La ofensiva económica de Washington también alcanzó recientemente a otros tres objetivos del CJNG.

Las recompensas por Ricardo Ruiz Velasco, ‘Tripa’; Julio César Montero Pinzón, ‘El Tarjetas’; y Carlos Andrés Rivera Varela, ‘La Firma’, fueron elevadas a 10 millones de dólares por cada uno.

Los tres enfrentan acusaciones en tribunales federales estadunidenses.

La medida forma parte de una política que busca utilizar incentivos económicos para obtener información de personas consideradas estratégicas dentro de las estructuras criminales.

Recompensas de cinco millones para otros capos

En otro nivel aparecen 14 fugitivos por quienes Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares.

Entre ellos se encuentra Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, líder de Los Mazatlecos y uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadunidenses.

Su nombre incluso figura entre los fugitivos internacionales más buscados por el FBI.

Washington lo acusa de mantener durante años operaciones relacionadas con el tráfico de diversas drogas hacia Estados Unidos.

También aparecen en esta categoría los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, conocidos como ‘El Fresa’ y ‘El Pez’, a quienes las autoridades identifican como dirigentes de La Nueva Familia Michoacana.

El resto de la lista

El programa estadunidense contempla además recompensas de menor cuantía, aunque dirigidas contra personas consideradas relevantes dentro de distintas organizaciones.

Por Luis Enrique Barragán Chávez, ‘R5’, y Edgar Orozco Cabadas, ‘Kamoni’, ambos relacionados con Cárteles Unidos, se ofrecen hasta tres millones de dólares por información que permita su captura.

En tanto, existe una recompensa de dos millones de dólares por datos sobre Griselda Margarita Arredondo Pinzón, identificada como integrante de una estructura de liderazgo criminal.

Finalmente, ocho miembros del Cártel de Sinaloa cuentan con recompensas de un millón de dólares cada uno.

Washington apuesta por subir el precio de los fugitivos

El incremento de las recompensas revela un cambio en la estrategia estadunidense: convertir la información proporcionada por particulares en una herramienta para debilitar las estructuras de las organizaciones criminales.

Aunque los montos que efectivamente han sido pagados permanecen clasificados, funcionarios del Departamento de Estado sostienen que el esquema ha producido resultados.

Por ahora, Los Chapitos aparecen entre los objetivos cuya recompensa podría aumentar, en una lista que ya concentra más de 200 millones de dólares y que incluye a algunos de los principales fugitivos del narcotráfico mexicano.