Expertos afirman que la reforma a la Ley del Infonavit debilita la gobernanza y toma de decisiones

Agrupaciones empresariales y patronales, así como especialistas, coincidieron en que la reforma a la Ley del Infonavit debilita la gobernanza y la toma de decisiones en el organismo.

José Domingo Figueroa, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, advirtió que la reforma elimina contrapesos al interior del Infonavit.

“Lo que más nos preocupa es que se estarían debilitando los contrapesos dentro de la toma de decisiones del propio Infonavit, independientemente de quién sea su director general”, consideró.

Para la Coparmex, la reforma altera la participación equitativa de los sectores gubernamental, laboral y empresarial. “Alterar este equilibrio pone en riesgo la transparencia y rendición de cuentas”, señaló.

Esperanza Ortega, presidenta de Canacintra, mostró preocupación porque haya mayor peso del Gobierno en algunos comités del Infonavit.

Ahorro de Infonavit está a salvo, dicen.

Con la reforma del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), no hay una violación al tripartismo y no se ponen en riesgo los ahorros de los trabajadores, aseguró Carlos Martínez, ex director del Instituto.

En entrevista telefónica, señaló que en el Infonavit hay 2.4 billones de pesos que se tienen como activos en administración.

Los cuales son garantías hipotecarias y son recursos que no están disponibles de forma inmediata.

“Hay 1.5 billones de pesos que es la cartera de crédito neto y 800 mil que están en el fondo de inversión que no están líquidos y no están en tesorería”.

“Son inversiones que están a cuatro o cinco años y que deshacer las posiciones de los títulos de deuda incluso desbalancearían el mercado”, aseguró.

Cada año hay 250 mil millones de pesos en créditos de distinta índole. Recordó que los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda solo se podrán utilizar para edificar vivienda para los derechohabientes.

Así que aseguró que es falso que los recursos se puedan tomar discrecionalmente.

Martínez agregó que tampoco hay una violación al tripartismo.

“Solo es un menor número de representantes. Por ejemplo, el Consejo pasa de 15 a 12, y la Asamblea pasa de 45 a tener 30. Se dan órganos pequeños, pero con representación paritaria, y no hay una violación al tripartismo”, sostuvo.

Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), señaló que la Cámara comparte la visión de impulsar una reforma de gran calado en el Infonavit.

“Lo que pedimos es que se haga en un marco de respeto a la representación tripartita y principalmente que sea paritaria y se reconozca la significativa contribución de los trabajadores, del sector empleador y del Gobierno”, destacó.

Martínez recordó que el Infonavit no es la única institución tripartita, pues también está el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), entre otras.

Si bien, en términos generales, el tripartismo refiere a la participación de las tres partes, hay algunas comisiones en las que no se cuenta con paridad.

“Hablar del Infonavit es hablar de los recursos que provienen de los trabajadores y estos recursos son aportados por empleadores y por ello es fundamental que se respete la representación tripartita y paritaria en los órganos del gobierno y del instituto”, reiteró Méndez.

En ese sentido, comentó que confían en que la apertura al diálogo que ha mostrado la Cámara de Diputados permita procesar la reforma escuchando las posiciones del sector empresarial, y de los trabajadores para que no se ponga en riesgo la subcuenta de vivienda.

Méndez indicó que se necesita que los trabajadores y el sector empresarial sean escuchado antes de que sean aprobadas las reformas del Instituto.

“Hay que trabajar en armonía tanto empresarios, trabajadores y gobierno para fortalecer al Instituto con mecanismos que conviertan los ahorros de los trabajadores en más y mejores viviendas construidas de manera eficiente y que la subcuenta de vivienda brinde un rendimiento adecuado”, dijo.