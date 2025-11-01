Explosión incendia tienda Waldo’s, causando heridos y fallecidos en Hermosillo, Sonora

La tarde del sábado 1 de noviembre, un estallido estremeció el corazón de la capital del estado, cuando al parecer, un vehículo explotó frente a una tienda de la cadena Waldo’s, provocando un incendio en el interior del establecimiento con saldo de varias personas heridas y fallecidas. De manera extraoficial se ha informado que más de 10 personas habrían muerto, entre ellas tres menores. El fuego inició en la entrada del local y los clientes del comercio ubicado en las calles Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, buscaron refugio adentro del mismo local, quedando atrapados por las llamas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: pareja de adultos mayores sufre graves quemaduras tras incendio en Bellavista El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas cuando una violenta detonación sacudió el corazón de Hermosillo. Inmediatamente, las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender la emergencia. Tras la explosión, comercios cercanos optaron por cerrar sus puertas debido al riesgo de un mayor siniestro. Bomberos de Hermosillo, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil se movilizaron rápidamente para sofocar las llamas, mientras unidades de rescate atendían a los heridos en el lugar.