Explosión incendia tienda Waldo’s, causando heridos y fallecidos en Hermosillo, Sonora

México
/ 1 noviembre 2025
    Explosión incendia tienda Waldo’s, causando heridos y fallecidos en Hermosillo, Sonora
    Explosión incendia tienda Waldo’s, causando heridos y fallecidos en Hermosillo, Sonora FOTO: VANGUARDIA

Las autoridades han notificado que existe una investigación en curso para esclarecer cuáles fueron los detonantes de la explosión

La tarde del sábado 1 de noviembre, un estallido estremeció el corazón de la capital del estado, cuando al parecer, un vehículo explotó frente a una tienda de la cadena Waldo’s, provocando un incendio en el interior del establecimiento con saldo de varias personas heridas y fallecidas.

De manera extraoficial se ha informado que más de 10 personas habrían muerto, entre ellas tres menores.

El fuego inició en la entrada del local y los clientes del comercio ubicado en las calles Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, buscaron refugio adentro del mismo local, quedando atrapados por las llamas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: pareja de adultos mayores sufre graves quemaduras tras incendio en Bellavista

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas cuando una violenta detonación sacudió el corazón de Hermosillo. Inmediatamente, las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender la emergencia.

Tras la explosión, comercios cercanos optaron por cerrar sus puertas debido al riesgo de un mayor siniestro.

Bomberos de Hermosillo, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil se movilizaron rápidamente para sofocar las llamas, mientras unidades de rescate atendían a los heridos en el lugar.

A través de un comunicado, Protección Civil hizo un llamado a la población para evitar la zona del siniestro y permitir el paso de los vehículos de emergencia.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos facilitar el acceso a los equipos de rescate y asegurar que se mantuviera libre el perímetro acordonado.

LESIONADOS GRAVES Y TRASLADO A HOSPITALES

Según los primeros reportes, varias personas resultaron gravemente heridas con quemaduras.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención en el sitio y trasladaron a las víctimas al hospital más cercano, la Clínica del Noroeste, donde se les proporcionó atención médica especializada.

Aún se desconoce el número exacto de heridos y fallecidos, pero se teme que el saldo sea elevado debido al estallido.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Mientras tanto, las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar el origen de la explosión.

Se están analizando los posibles factores, como fallas mecánicas en el vehículo o la presencia de materiales inflamables. El incidente ha conmocionado a la comunidad hermosillense, que aún no logra asimilar el alcance de la tragedia.

TE PUEDE INTERESAR: Corto circuito provoca incendio menor en domicilio de Saltillo; octagenaria se altera por el susto

Las autoridades locales han reiterado su compromiso de esclarecer lo sucedido y brindar apoyo a las víctimas y sus familias.

Por último, las autoridades de seguridad y emergencia han solicitado a los habitantes de Hermosillo que se mantengan alejados del área afectada y sigan las indicaciones de los cuerpos de seguridad para no obstaculizar las labores de rescate y control del incendio.

Temas


Accidentes
Fallecimientos
incendios

Localizaciones


Hermosillo
Sonora

Organizaciones


Protección Civil

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
El morenista tiene únicamente una iniciativa aprobada, la cual declaró 2022 como el Año de Ricardo Flores Magón, ordenando inscribir la leyenda en la documentación oficial y establecer un programa de actividades conmemorativas.

Aseguran que gestión de Noroña en el Senado, fue sólo ‘cosmética’ sin cambios en actividad parlamentaria
Profeco reporta que la gasolinera PETRO 7 SEVEN PETRO en Saltillo, Coahuila, registró el precio de gasolina más alto del país, con 24.99 pesos por litro y un margen de ganancia de 5.34 pesos, dentro del programa “Quién es quién” en precios de combustibles

Gasolinera de Saltillo registra el precio más alto del país, informa Profeco
Liverpool participará en El Buen Fin 2025 del 13 al 17 de noviembre con descuentos en todas sus áreas de venta, compras en línea 24/7 y beneficios como envío gratis, meses sin intereses y Click &amp; Collect.

Liverpool se prepara para El Buen Fin 2025: horarios y departamentos con ofertas
Little superó a Justin Tucker y dejó su nombre grabado en los libros de la liga.

Cam Little rompe el récord histórico de gol de campo en la NFL con patada de 68 yardas ante Raiders