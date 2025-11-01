Saltillo: pareja de adultos mayores sufre graves quemaduras tras incendio en Bellavista

    Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron para controlar el fuego y evitar su propagación. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El incendio habría sido provocado por un cortocircuito en un altar ubicado en la planta baja de la vivienda, según los primeros reportes

Una pareja de adultos mayores resultó con quemaduras luego de que su vivienda se incendiara durante la madrugada de este sábado en la colonia Bellavista, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando vecinos reportaron a través de grupos de seguridad que un domicilio ubicado sobre la calle Licenciado Primo de Verdad, entre Heroico Colegio Militar y Francisco Javier Mina, estaba envuelto en llamas, dejando atrapadas a dos personas de aproximadamente 65 años.

$!María del Rosario fue trasladada en código rojo al Hospital General debido a las quemaduras sufridas.
María del Rosario fue trasladada en código rojo al Hospital General debido a las quemaduras sufridas. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

De manera inmediata, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para constatar el siniestro. Vecinos ya se encontraban combatiendo el fuego y habían logrado sacar a un hombre identificado como Pedro. Otro vecino, al escuchar los gritos de una mujer, ingresó al inmueble y, con ayuda de un oficial, logró rescatarla, colocándola sobre la banqueta.

$!Pedro, fue trasladado por paramédicos de la Secretaría de Salud tras resultar con quemaduras en el incendio de su vivienda en Bellavista.
Pedro, fue trasladado por paramédicos de la Secretaría de Salud tras resultar con quemaduras en el incendio de su vivienda en Bellavista. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes comenzaron los trabajos para mitigar el incendio. Simultáneamente, paramédicos de la Secretaría de Salud valoraron a la mujer, identificada como María del Rosario, quien sufrió las lesiones más graves y fue trasladada en código rojo al Hospital General, con pronóstico reservado. En cuanto al hombre, fue trasladado a la Clínica Número 1 del IMSS, reportándose su estado de salud como estable.

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron controlar las llamas y apagar el incendio en la vivienda de la colonia Bellavista.
Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron controlar las llamas y apagar el incendio en la vivienda de la colonia Bellavista. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

De acuerdo con los primeros informes, el fuego habría sido provocado por un cortocircuito en un altar ubicado en la planta baja de la vivienda. Por ello, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para evaluar los daños y determinar si la casa aún puede ser habitada.

