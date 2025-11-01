Saltillo: pareja de adultos mayores sufre graves quemaduras tras incendio en Bellavista

Una pareja de adultos mayores resultó con quemaduras luego de que su vivienda se incendiara durante la madrugada de este sábado en la colonia Bellavista, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando vecinos reportaron a través de grupos de seguridad que un domicilio ubicado sobre la calle Licenciado Primo de Verdad, entre Heroico Colegio Militar y Francisco Javier Mina, estaba envuelto en llamas, dejando atrapadas a dos personas de aproximadamente 65 años.

