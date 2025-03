Extorsión en Cereso. “Hoy es mi último día para entregar el dinero”

Semanas antes de su muerte, dejó de hacer llamadas en videoconferencia, que autorizaban una vez por semana. Él mismo les pidió a sus parientes que no se presentaran en el Cereso y dijo que la comunicación entre ellos sería solo por llamadas telefónicas.

‘¿Sabes qué?, ya no va a haber videollamadas’, le dijo a su esposa, quien le pregunto el motivo, la respuesta fue: ‘Estoy muy golpeado y no puedo dejar que me vean así’.

De ahí en adelante, en las llamadas les pedía que no se preocuparan, que todo estaba bien; hasta que llegó el viernes previo a su muerte. Se despidió porque había llegado la fecha límite para el pago. ‘Todo va a estar bien, no quiero que ustedes se preocupen’, fueron sus últimas palabras.

Después de escucharlo, su esposa se trasladó al Cereso, en donde habló con el encargado sobre lo que estaba pasando y en busca de garantías de protección. El funcionario le respondió que su esposo estaba bien. Al siguiente día, a las 7:00 de la mañana, le marcó una mujer de Trabajo Social para comunicarle que su esposo se había suicidado, que tenía antecedentes de depresión.

El OVSG tiene pruebas de la situación que pasó el señor “J” hasta un día antes de su muerte; entre ellas, capturas de pantalla de las llamadas y videollamadas que tuvo con su familia y de las visitas que cada semana hacían al Cereso a llevarle comida, así como evidencias del dinero que le depositaban y de la visita que su esposa realizó al penal el viernes que su marido se despidió de ella.

‘Eso refuta la versión oficial de que el señor estaba en abandono de su familia’, asentó Ávila Montejano. En el caso del “señor J” la fiscalía no permitió que la familia estuviera cerca del cuerpo y lo identificara físicamente, ‘fue con fotografías’, expresó uno de sus familiares.

Su familia se acercó a la oficina de la gobernadora, al Ministerio Público y tras un encuentro con representantes del Sistema Penitenciario, determinaron dejar de insistir en el esclarecimiento del hecho. Expresaron tener miedo por su integridad y esperarán que algún día se conozca la verdad de la muerte de “señor J”.

Negligencia de la autoridad penitenciaria José Luis Eloy Morales Brand, profesor investigador de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes advirtió que esos hechos representan una “negligencia muy grave” de las autoridades encargadas de la vigilancia en los centros de reinserción, y conllevan responsabilidad penal y administrativa.

El catedrático, también especialista en Derechos Humanos, comentó que la integridad y la seguridad de las personas detenidas dependen directamente de la Dirección de Reinserción Social de la SSP. Morales Brand comentó que las Reglas Mandela, así como el Conjunto Principios para Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención, obligan a las autoridades a hacer todo lo posible para garantizar los derechos de una persona y en ese contexto respetar su salud, su integridad y su vida.

Con relación a los seis PPL muertes en poco tiempo, el catedrático mencionó que hay varias líneas de investigación, pero la principal sigue siendo la de posibles suicidios.

‘Independientemente de si es que son o no son suicidios, creo que sí hay una responsabilidad directa de esta secretaría, de esta dirección, porque finalmente sí tienen la obligación de mantener el orden y salvaguardar que los internos entre ellos no se violenten, no se agredan, con mayor razón y con más responsabilidad tienen la obligación pues de garantizar que ellos no atenten contra sí mismos’, apuntó.

De entrada, agregó, hay una deficiencia en la vigilancia interna de las personas recluidas, porque no se está estableciendo ni los mecanismos humanos ni materiales necesarios de atención directa para ver si tienen algún problema emocional, y para estar vigilándolos constantemente para evitar que atenten contra su vida.

La consecuencia por la negligencia grave de los garantes no es solamente investigar la circunstancia de que las personas se hayan suicidado, “si es que así ocurrió”, sino también de la responsabilidad que tienen las autoridades de no haber vigilado y no haber garantizado.

‘El hecho de que la autoridad administrativa omita las obligaciones de cuidar, de garantizar la integridad siendo garante, es como si tú le ayudaras al interno a privarse de la vida. Eso, es un delito’, comentó.

Mariana Ávila refirió que, ante el historial de los Ceresos, han sido motivo de recomendaciones de la Comisión Nacional y de la Comisión estatal de Derechos Humanos al Gobierno del Estado y ante la relevancia de la serie de muertes en las prisiones, se esperaría la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

‘El Cereso varonil no cuenta con una psicóloga o psicólogo ni personal especializado establecido, tienen hacinamiento y persisten autogobiernos en los Ceresos de Aguascalientes’, dijo la activista.