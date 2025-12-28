FGR inicia investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca: Ernestina Godoy

Tras el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Nizanda, Oaxaca, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que iniciará una investigación.

A través de su cuenta de Ernestina Godoy Ramos, la titular de la institución, publicó: “Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la AIC se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas”.

Mientras tanto, la Secretaría de Marina (Semar) se ha mantenido informando sobre el accidente.