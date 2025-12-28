FGR inicia investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca: Ernestina Godoy
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Semar confirmó que el incidente ocurrió sobre la Línea Z, en la que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones, siendo solo 20 los lesionados
Tras el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Nizanda, Oaxaca, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que iniciará una investigación.
A través de su cuenta de Ernestina Godoy Ramos, la titular de la institución, publicó: “Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la AIC se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas”.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum reporta apoyo de Semar a usuarios tras descarrilamiento del Tren Interoceánico
Mientras tanto, la Secretaría de Marina (Semar) se ha mantenido informando sobre el accidente.
SEMAR CONFIRMA 20 PERSONAS LESIONADAS
En el comunicado más reciente, la Semar confirmó que el incidente ocurrió sobre la Línea Z, en la que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.
“Hasta el momento se contabilizan 20 personas lesionadas, quienes están siendo trasladadas a hospitales locales para su oportuna atención médica, de igual forma, por parte de esta institución, se mantiene un despliegue de apoyo de cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval”.
Se detalló que, hasta el momento, se han mantenido en desarrollo las maniobras de rescate, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para auxiliar a quienes cayeron a un talud, de aproximadamente siete metros de altura.
TE PUEDE INTERESAR: Tren Interoceánico se descarrila en Nizanda, Oaxaca; Marina reporta accidente
En estas acciones, participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, para lograr determinar las causas de los hechos, “así como las acciones necesarias para recuperar la operatividad de la vía férrea, priorizando en todo momento la seguridad de las personas, la infraestructura y el entorno”.