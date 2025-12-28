Tren Interoceánico se descarrila en Nizanda, Oaxaca; Marina reporta accidente

México
/ 28 diciembre 2025
    Tren Interoceánico se descarrila en Nizanda, Oaxaca; Marina reporta accidente
    El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. CUARTOSCURO
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


Accidentes
Trenes

Localizaciones


Oaxaca

Organizaciones


Semar

En el hecho se presentó el descarrilamiento de la máquina principal, viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Marina (Semar) la mañana de este domingo.

A través de su cuenta de X, Semar detalló que el tren viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

En dicho evento se presentó, el descarrilamiento de la máquina principal”, anunció la Secretaría de Marina.

Marina afirma que la máquina principal se descarriló, pero no detalló el número de heridos o si se registraron personas fallecidas en el accidente.

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, dice el breve comunicado publicado en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Choca tráiler con Tren Interoceánico en Macuspana, Tabasco

La Mariana agregó que están en coordinación con las autoridades locales, así como realizan tareas para levantar información técnica y operativa; añadió que se actualizará la información de los canales oficiales de la dependencia conforme se tenga confirmación de los hechos.

GOBERNADOR DE OAXACA INFORMA

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz precisó a través de sus redes sociales que personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias ya se encuentran en el lugar del incidente para brindar apoyo.

”Derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido este domingo entre las poblaciones Chívela y Nizanda, he girado instrucciones para brindar toda la atención necesaria”, escribió en redes.

TE PUEDE INTERESAR: Desplazados por el Tren Interoceánico exigen hogar digno

HISTORIAL EL TREN INTEROCEÁNICO

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha presentado accidentes este 2025, el más reciente el pasado 20 de diciembre, cuando una unidad chocó contra un tráiler en Cardona, Chiapas, cuando la unidad de transporte intentó ganarle el paso al tren; no se reportaron personas lesionadas, ni víctimas mortales.

Otro evento fue en el pasado mes de julio, cuando una unidad del Tren Interoceánico impactó contra un camión de carga en Macuspana, Tabasco; tampoco hubo personas lesionadas o fallecidos en la Línea FA, según el informe de la Marina.

Temas


Accidentes
Trenes

Localizaciones


Oaxaca

Organizaciones


Semar

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El senador insistió en que el campo requiere medidas concretas y reiteró su llamado a atender el problema.

‘Crisis silenciosa’ en el campo: PRI advierte golpe millonario por cierre de exportación de ganado
Si bien las exportaciones mexicanas han aumentado en este año, el sector automotriz es uno de los que más han resentido los aranceles con una baja.

México, el gran ‘ganón’ con los aranceles impuestos de Donald Trump: WSJ
Raúl Meza Abonce, el joven detenido y torturado el pasado 2 de noviembre durante una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo en Morelia, Michoacán, fue liberado este sábado.

Raúl Meza, detenido durante protestas por Carlos Manzo en Morelia, es liberado
Angela Halili, de 29 años, a la derecha y presentadora del podcast cristiano “Girls Gone Bible” reza con una seguidora durante una presentación en vivo de su programa el 14 de noviembre de 2025, en Atlanta.

Influencers enseñan cristianismo en línea, y los jóvenes los escuchan

El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Estas son las doce noticias más importantes del año 2025 en el mundo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de la UE en Bruselas, el viernes 19 de diciembre de 2025.

Este es el mapa de riesgos en la UE para 2026 entre sabotajes, paz favorable a Rusia y ruptura con EU
El espacio también contará con una casa club, que estará ubicada donde actualmente funciona la Biblioteca Pública del Estado de Coahuila.

Campo de Golf en la Alameda, ruta gratuita llega de Saltillo a NL y mundial gratis para saltillenses
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro