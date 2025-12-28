Tren Interoceánico se descarrila en Nizanda, Oaxaca; Marina reporta accidente

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Marina (Semar) la mañana de este domingo. A través de su cuenta de X, Semar detalló que el tren viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones. TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

"En dicho evento se presentó, el descarrilamiento de la máquina principal", anunció la Secretaría de Marina. Marina afirma que la máquina principal se descarriló, pero no detalló el número de heridos o si se registraron personas fallecidas en el accidente. "Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente", dice el breve comunicado publicado en redes sociales.

La Mariana agregó que están en coordinación con las autoridades locales, así como realizan tareas para levantar información técnica y operativa; añadió que se actualizará la información de los canales oficiales de la dependencia conforme se tenga confirmación de los hechos. GOBERNADOR DE OAXACA INFORMA Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz precisó a través de sus redes sociales que personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias ya se encuentran en el lugar del incidente para brindar apoyo.