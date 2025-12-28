Sheinbaum reporta apoyo de Semar a usuarios tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Noticias
/ 28 diciembre 2025
    Sheinbaum reporta apoyo de Semar a usuarios tras descarrilamiento del Tren Interoceánico
    El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec registró un nuevo incidente luego de que la máquina principal se descarriló. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Accidentes

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Semar

La Presidenta informó que dependencias federales y el gobierno estatal participan en la atención a usuarios y en el levantamiento de información técnica

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Secretaría de Marina (Semar) se encuentra apoyando a los usuarios del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tras el accidente en el que se descarriló uno de los vagones principales del tren.

A través de su cuenta de X, la mandataria indicó que su gobierno se mantiene atento a los trabajos que se realizan tras el incidente y que, conforme se cuente con mayor información, se ampliarán los detalles por los canales oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Interoceánico se descarrila en Nizanda, Oaxaca; Marina reporta accidente

Sheinbaum precisó que, además de la Semar, participan instancias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el gobierno del estado, en el marco de la atención a las personas usuarias.

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec registró un nuevo incidente luego de que la máquina principal se descarriló a la altura de la comunidad de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, informó el Corredor Interoceánico, proyecto a cargo de la Semar.

TE PUEDE INTERESAR: Liberan a 5 ligados con caso Waldo’s en Hermosillo

En un mensaje difundido en redes sociales, el organismo señaló que en el trayecto viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

El Corredor Interoceánico reportó que en el evento “se presentó el descarrilamiento de la máquina principal” y no precisó, en ese momento, si hubo personas lesionadas.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Interoceánico se descarrila en Nizanda, Oaxaca; Marina reporta accidente

La dependencia sostuvo que desde el primer momento se brinda atención a las personas usuarias y que se mantiene coordinación con autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.

También señaló que, conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información por canales oficiales, a fin de mantener informada a la población con responsabilidad y transparencia. Con información de El Universal

Temas


Accidentes

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Semar

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El senador insistió en que el campo requiere medidas concretas y reiteró su llamado a atender el problema.

‘Crisis silenciosa’ en el campo: PRI advierte golpe millonario por cierre de exportación de ganado
Si bien las exportaciones mexicanas han aumentado en este año, el sector automotriz es uno de los que más han resentido los aranceles con una baja.

México, el gran ‘ganón’ con los aranceles impuestos de Donald Trump: WSJ
Raúl Meza Abonce, el joven detenido y torturado el pasado 2 de noviembre durante una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo en Morelia, Michoacán, fue liberado este sábado.

Raúl Meza, detenido durante protestas por Carlos Manzo en Morelia, es liberado
Angela Halili, de 29 años, a la derecha y presentadora del podcast cristiano “Girls Gone Bible” reza con una seguidora durante una presentación en vivo de su programa el 14 de noviembre de 2025, en Atlanta.

Influencers enseñan cristianismo en línea, y los jóvenes los escuchan

El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Estas son las doce noticias más importantes del año 2025 en el mundo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de la UE en Bruselas, el viernes 19 de diciembre de 2025.

Este es el mapa de riesgos en la UE para 2026 entre sabotajes, paz favorable a Rusia y ruptura con EU
El espacio también contará con una casa club, que estará ubicada donde actualmente funciona la Biblioteca Pública del Estado de Coahuila.

Campo de Golf en la Alameda, ruta gratuita llega de Saltillo a NL y mundial gratis para saltillenses
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro