Sheinbaum reporta apoyo de Semar a usuarios tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Secretaría de Marina (Semar) se encuentra apoyando a los usuarios del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tras el accidente en el que se descarriló uno de los vagones principales del tren.

A través de su cuenta de X, la mandataria indicó que su gobierno se mantiene atento a los trabajos que se realizan tras el incidente y que, conforme se cuente con mayor información, se ampliarán los detalles por los canales oficiales.

Sheinbaum precisó que, además de la Semar, participan instancias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el gobierno del estado, en el marco de la atención a las personas usuarias.

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec registró un nuevo incidente luego de que la máquina principal se descarriló a la altura de la comunidad de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, informó el Corredor Interoceánico, proyecto a cargo de la Semar.

En un mensaje difundido en redes sociales, el organismo señaló que en el trayecto viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.