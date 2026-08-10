$!Fiscalía CDMX detiene a seis por fraude ligado a Inverforx; hay 410 víctimas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención de Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”, señalados por su probable participación en el delito de fraude genérico relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx. De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el caso reúne 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial estimada en aproximadamente 700 millones de pesos. Las indagatorias apuntan a que la empresa habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal, basado en la captación constante de recursos y la promesa de rendimientos superiores a los ofrecidos habitualmente en el mercado. El resultado forma parte de la estrategia contra fraudes con múltiples víctimas impulsada por la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, mediante la cual distintas denuncias son relacionadas para investigar de manera conjunta aquellos casos que podrían formar parte de un mismo esquema.

VÍCTIMAS HABRÍAN RECIBIDO PROMESAS DE RENDIMIENTOS DE HASTA 90% Según las investigaciones, las personas ahora detenidas se presentaban como asesores financieros y contactaban directamente a posibles inversionistas para ofrecerles ganancias de entre 10 y 90 por ciento sobre el capital aportado, con plazos menores a un año. La Fiscalía señaló que, como parte del mecanismo para generar confianza entre los inversionistas, inicialmente se habrían entregado rendimientos a algunas personas. Posteriormente, estas habrían aumentado las cantidades de dinero aportadas al esquema.

Las inversiones individuales identificadas en la investigación iban de 50 mil hasta ocho millones de pesos. Los acuerdos quedaban registrados mediante contratos de asesoría, consultoría o intermediación. Sin embargo, una vez que vencían los plazos establecidos, las víctimas habrían recibido información de que sus recursos no podían ser devueltos debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa. De acuerdo con la Fiscalía, los inversionistas no habrían recuperado el capital entregado ni los rendimientos que se les habían prometido.

FISCALÍA ANALIZA CONTRATOS, CORREOS Y REGISTROS DE PLATAFORMA Para establecer la probable participación de las seis personas detenidas, el agente del Ministerio Público recopiló entrevistas de las víctimas, quienes describieron la intervención que habría tenido cada uno de los asesores durante el proceso de inversión. Los afectados también entregaron documentación relacionada con las operaciones, entre ella correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de pantalla de una plataforma que presuntamente mostraba los movimientos y rendimientos de las inversiones. Estos elementos fueron analizados por especialistas en investigación cibernética y contabilidad. Posteriormente, la información fue contrastada con documentación corporativa relacionada con Strategic Capital Agency. De manera paralela, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron diligencias para corroborar la identidad y el posible paradero de las personas señaladas.

PDI EJECUTA SEIS ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN MENOS DE 27 HORAS Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público obtuvo seis órdenes de aprehensión contra los imputados. Como parte de las investigaciones generales relacionadas con el caso, la Fiscalía también promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales. Las órdenes de captura fueron cumplimentadas por agentes de la PDI en un periodo menor a 27 horas, entre la tarde del 3 de agosto y la noche del 4 de agosto.

El operativo permitió localizar a las personas señaladas en distintos puntos de las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. En una de las acciones participó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), cuya colaboración permitió detener a una de las personas investigadas en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

CINCO MUJERES Y UN HOMBRE QUEDAN A DISPOSICIÓN DE UN JUEZ Después de su captura, las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. El hombre detenido fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Los seis quedaron a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar su situación jurídica conforme avance el procedimiento. La Fiscalía CDMX indicó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar otros posibles casos relacionados con Strategic Capital Agency y establecer si existen más personas que hayan participado en los hechos.

La institución señaló que las personas mencionadas en el comunicado son consideradas inocentes y deberán ser tratadas como tales durante todas las etapas del proceso, en cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, hasta que una sentencia determine su responsabilidad.