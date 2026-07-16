Se dispara retiro de Afore por falsos gestores; marcan récord histórico de 22 mil mdp

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México
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    Se dispara retiro de Afore por falsos gestores; marcan récord histórico de 22 mil mdp
    En el primer semestre de 2026, más de un millón de personas retiraron recursos de su Afore presionados por publicidad engañosa en calles y el Metro; tan solo en junio salieron 4,200 mdp. ChatGPT

Consar alerta por falsos gestores que dispararon los retiros de Afore a niveles récord; trabajadores pierden dinero y semanas de cotización

Con anuncios en parques e incluso módulos instalados en el Metro de la Ciudad de México, la falsa gestoría que realiza el trámite para retirar recursos por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) crece en el país.

Como resultado, los retiros de las cuentas individuales sumaron 22 mil 441 millones de pesos en el primer semestre de 2026. Es un aumento de 23.2% frente al mismo periodo del año pasado al restar la inflación y fue el monto más alto para un primer semestre desde que hay registro en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), desde 2005.

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Tan solo en junio, los trabajadores retiraron 4 mil 200 millones de pesos, cifra que representó un aumento de 33.6% en términos reales y que constituyó el mayor monto observado para un solo mes desde que se tiene información.

La Consar ha alertado de la falsa gestoría que prevalece en el país, la cual prolifera principalmente en redes sociales, no cuenta con regulación y provoca una afectación directa en el monto de ahorro del trabajador, ya que cobra hasta el 30% del monto retirado en un trámite que es totalmente gratuito.

“¿Estás desempleado? Nosotros te apoyamos. Retira de tu Afore hasta $33,942”, dice una manta colocada en el puente de Periférico y Canal de Garay, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

En el Metro Mixcoac, la firma Gestora Group, la cual se dice especializada en pensiones, cuenta con un módulo en el que promociona el retiro por desempleo de la Afore, información que además puede consultarse en su sitio web.

En mayo pasado, el presidente de la Consar, Julio César Cervantes, reiteró que la alta demanda de retiro por desempleo no está relacionada solo con la dinámica del mercado laboral, sino que es atribuible a la intervención de gestores que promueven el uso de este derecho entre los trabajadores.

El funcionario indicó en su momento que la reforma pendiente en el Senado al artículo 191 de la Ley del Seguro Social busca mejorar el mecanismo de cálculo usado para determinar el monto de retiro permitido y reducir los incentivos que aprovechan los gestores.

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La Consar detalla que estas operaciones tienen efectos sobre las semanas de cotización, cuyos cálculos muestran que un trabajador que retira el máximo permitido, cercano a 35 mil pesos en la modalidad tipo A, puede perder 120 semanas de cotización, equivalentes a más de dos años de trabajo.

Datos de la Consar muestran que más de un millón de de trabajadores recurrieron al retiro parcial por desempleo de su ahorro en el primer semestre de 2026.

4 mil 200 millones de pesos retiraron los trabajadores de sus Afore en junio pasado, según la Consar.

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