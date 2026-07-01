Fiscalía de la CDMX inicia investigación por la muerte de 4 personas en festejos mundialistas

El primero de julio, tras los incidentes acontecidos en los festejos del Paseo de la Reforma en la CDMX, se destacó que la fiscalía ha iniciado una investigación. Durante una rueda de prensa, el gobierno de la Ciudad de México, bajo la administración de Clara Brugada, declaró que hubo mil 600 heridos durante las celebraciones del partido de México-Ecuador. Sin embargo, también se registraron 4 fatalidades.

Elementos de la Fiscalía General de la Ciudad de México han iniciado con las indagatorias en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y el resto del Paseo de la Reforma. ‘Los dictámenes periciales para determinar con precisión la causa de muerte de cada una de las personas fallecidas se encuentran en proceso de elaboración’ destacó la tarjeta informativa de la fiscalía capitalina.

Se ha compartido para los medios de comunicación que las 4 víctimas de la presunta asfixia por la cantidad de gente en el festejo, fueron identificadas como: 2 mujeres, de 19 y 48 años de edad, y 2 hombres, de 30 y 44 años. El Gobierno de la CDMX buscará una estrategia de descentralización para evitar la aglomeración desmesurada de aficionados de la selección mexicana en la capital. Por su parte, Gianni Infantino, el presidente general de la FIFA, ofreció su pésame sobre los trágicos fallecimientos durante las celebraciones. ‘Nos ha entristecido profundamente conocer la trágica muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA, el 30 de junio de 2026’ Gianni Infantino.

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