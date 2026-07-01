Mil 600 heridos y 4 muertos tras festejos en el Paseo de la Reforma
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A causa de la victoria de México contra Ecuador, la afición mexicana se apoderó del Paseo de la Reforma, pero el festejo tuvo sus consecuencias
El primero de julio, tras los festejos del partido entre México y Ecuador, más notificaciones sobre incidentes han incrementado. Previamente, se destacó que 4 personas fallecieron durante las celebraciones de la victoria de la selección, pero las casualidades no se limitaron a dichos casos.
Aunque no se ha esclarecido la causa principal de la muerte de las 4 personas, se registró que al menos mil 600 personas terminaron heridas tras haber participado en las celebraciones en el Paseo de la Reforma.
Durante una rueda de prensa del gobierno de la Ciudad de México se esclareció que las y los heridos no solo son habitantes de la capital, sino también gente externa. Junto con elementos de la SSC, se desplegaron unidades del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, del Centro Regulador de Urgencias Médicas y de la Cruz Roja.
Se estimó, por parte de Gobierno, que las heridas de mil 587 no representaban un problema grave, pero al menos 22 personas tuvieron que ser hospitalizadas por lesiones graves y fracturas.
Elementos de seguridad instalaron carpas para atender posibles intoxicaciones por alcohol y heridas de gravedad. Sin embargo, la administración de Clara Brugada solicitó a los ciudadanos descentralizar los festejos del Paseo de la Reforma para no exceder la capacidad de la zona pública.