Mil 600 heridos y 4 muertos tras festejos en el Paseo de la Reforma

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México
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    Mil 600 heridos y 4 muertos tras festejos en el Paseo de la Reforma
    Múltiples heridos durante los festejos del Paseo de la Reforma Cuarto oscuro

A causa de la victoria de México contra Ecuador, la afición mexicana se apoderó del Paseo de la Reforma, pero el festejo tuvo sus consecuencias

El primero de julio, tras los festejos del partido entre México y Ecuador, más notificaciones sobre incidentes han incrementado. Previamente, se destacó que 4 personas fallecieron durante las celebraciones de la victoria de la selección, pero las casualidades no se limitaron a dichos casos.

Aunque no se ha esclarecido la causa principal de la muerte de las 4 personas, se registró que al menos mil 600 personas terminaron heridas tras haber participado en las celebraciones en el Paseo de la Reforma.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mueren-tres-personas-por-asfixia-durante-festejos-por-clasificacion-de-mexico-al-mundial-2026-en-cdmx-PK21814038

Durante una rueda de prensa del gobierno de la Ciudad de México se esclareció que las y los heridos no solo son habitantes de la capital, sino también gente externa. Junto con elementos de la SSC, se desplegaron unidades del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, del Centro Regulador de Urgencias Médicas y de la Cruz Roja.

Se estimó, por parte de Gobierno, que las heridas de mil 587 no representaban un problema grave, pero al menos 22 personas tuvieron que ser hospitalizadas por lesiones graves y fracturas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/prohibiran-los-festejos-en-el-paseo-de-la-reforma-tras-cuatro-muertes-PJ21825903

Elementos de seguridad instalaron carpas para atender posibles intoxicaciones por alcohol y heridas de gravedad. Sin embargo, la administración de Clara Brugada solicitó a los ciudadanos descentralizar los festejos del Paseo de la Reforma para no exceder la capacidad de la zona pública.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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