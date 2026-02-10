Fiscalía Guanajuato confirma 6 detenciones por masacre en Salamanca

México
/ 10 febrero 2026
    La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato confirmó que seis personas fueron detenidas luego de la masacre en la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca. AP

Ante la polémica por la negativa del fiscal del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, a brindar información sobre las personas detenidas, la FGE emitió un comunicado en el que destaca que existe cooperación entre autoridades de los tres niveles

Precisó que los tres detenidos enfrentan cargos por el asesinato de once personas y por las lesiones producidas a trece personas la tarde del 25 de enero en las canchas de futbol de Loma de Flores.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de ‘El Mayo’ Zambada

“Se trató de un evento de alta complejidad, por el contexto, el número de víctimas y la probable participación de grupos antagónicos de delincuencia organizada”, acotó la dependencia.

Ante la polémica por la negativa del fiscal del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, a brindar información sobre las personas detenidas, pese a que la Secretaría de Seguridad y Paz lo había confirmado, la FGE emitió un comunicado en el que destaca que existe cooperación entre autoridades de los tres niveles.

“El Estado actuó de manera inmediata, coordinada y contundente, y hoy existen avances reales que confirman que no habrá impunidad”.

Expuso que los hechos de violencia ocurrieron durante un encuentro deportivo realizado en un espacio cerrado y bardeado, cuando de manera dirigida y organizada, un grupo de personas armadas ingresó al lugar a bordo de vehículos y realizó disparos de arma de fuego.

Desde el primer momento, el Ministerio Público tomó conocimiento y ordenó el inicio inmediato de la investigación. Se activaron protocolos especializados para hechos de alto impacto, desplegando equipos multidisciplinarios que han trabajado con métodos técnicos, científicos y jurídicos, con absoluto respeto a la ley y a los derechos humanos.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a sospechosos de la balacera en el centro de Monterrey

Como resultado de este trabajo hay tres personas vinculadas a proceso penal, y las investigaciones continúan avanzando con solidez.

“En atención a una estrategia jurídica responsable, las personas detenidas portando armas de fuego fueron puestas a disposición mediante carpetas de investigación firmes y bien integradas, lo que permitió obtener vinculaciones a proceso en su contra por delitos del orden federal y del fuero común, evitando errores a futuro que pudieran derivar en impunidad.”

Explicó que hubo otras tres personas detenidas que en su momento aportaron información que permitió robustecer las líneas de investigación, pero que no fueron vinculadas a proceso.

Dijo que en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz, la Fiscalía está fortaleciendo las investigaciones incorporando datos técnicos que, al momento de su judicialización integral, nos permitirán no solo lograr vinculaciones, sino sentencias condenatorias.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian a juez tras absolver a elementos de la Guardia Nacional detenidos en flagrancia por secuestro

La información relacionada con esta investigación se maneja con sigilo extremo, no por falta de transparencia, sino porque el éxito del caso depende de proteger a las víctimas, salvaguardar el debido proceso y evitar riesgos que beneficien a los delincuentes. Los detalles se darán a conocer en el momento jurídicamente oportuno.

Es importante destacar el trabajo coordinado y permanente con la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, así como la SEDENA y GN cuyos elementos han colaborado de manera estrecha desde el inicio de los hechos, fortaleciendo la respuesta institucional y la seguridad en la zona, puntualizó.

Temas


Detenciones
Multihomicidio
Masacres

Localizaciones


Guanajuato

Organizaciones


FGE

