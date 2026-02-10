Capturan a sospechosos de la balacera en el centro de Monterrey

/ 10 febrero 2026
    Capturan a sospechosos de la balacera en el centro de Monterrey
    Elementos de los tres niveles de gobierno detuvieron en Juárez, Nuevo León, a seis presuntos integrantes de un grupo criminal ligado a la balacera en Monterrey Cortesía

Un operativo conjunto en Juárez, Nuevo León, permitió la captura de seis hombres vinculados con la balacera ocurrida en el centro de Monterrey

A través de un operativo ejecutado por los tres niveles de gobierno se logró la detención de seis hombres, sospechosos de la balacera registrada la semana pasada en el centro de Monterrey que dejó siete personas lesionadas.

La captura se realizó en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, y se derivó de trabajos estratégicos de inteligencia e investigación entre elementos de las distintas corporaciones.

$!Capturan a sospechosos de la balacera en el centro de Monterrey

DETENIDOS FORMAN PARTE DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La Secretaría de Seguridad Pública del estado especificó que los detenidos son presuntos integrantes de un grupo criminal que opera en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey y están relacionados con los recientes eventos de alto impacto.

La captura de los sospechosos se realizó en calles de la colonia Rincón del Parque, la noche del lunes.

Los efectivos desplegaron un operativo táctico focalizado producto de líneas de inteligencia e investigación.

$!Capturan a sospechosos de la balacera en el centro de Monterrey

CINCO DETENIDOS VINCULADOS CON BALACERA EN MONTERREY SON JÓVENES, UNO ES MENOR DE EDAD

Los detenidos son cinco adultos y un menor de edad, identificados como: Jorge “N”, de 28 años; Juan y Orlando “N”, de 22 años; Juan y José “N” de 20 años y un menor de 17 años.

“De acuerdo con las primeras indagatorias, los sospechosos presuntamente forman parte de un grupo criminal independiente con presencia en la zona centro de Monterrey y estarían vinculados con recientes hechos de violencia de alto impacto”, precisó la autoridad estatal.

Al tiempo de su captura se les decomisaron: diversas dosis de droga, ocho armas cortas y dos armas cortas.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las indagatorias correspondientes.

