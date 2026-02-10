$!Capturan a sospechosos de la balacera en el centro de Monterrey

A través de un operativo ejecutado por los tres niveles de gobierno se logró la detención de seis hombres, sospechosos de la balacera registrada la semana pasada en el centro de Monterrey que dejó siete personas lesionadas. La captura se realizó en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, y se derivó de trabajos estratégicos de inteligencia e investigación entre elementos de las distintas corporaciones. TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León: Balacera en el centro de Monterrey deja 7 heridos, entre ellos una menor de edad

DETENIDOS FORMAN PARTE DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL La Secretaría de Seguridad Pública del estado especificó que los detenidos son presuntos integrantes de un grupo criminal que opera en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey y están relacionados con los recientes eventos de alto impacto. La captura de los sospechosos se realizó en calles de la colonia Rincón del Parque, la noche del lunes. Los efectivos desplegaron un operativo táctico focalizado producto de líneas de inteligencia e investigación.

CINCO DETENIDOS VINCULADOS CON BALACERA EN MONTERREY SON JÓVENES, UNO ES MENOR DE EDAD Los detenidos son cinco adultos y un menor de edad, identificados como: Jorge “N”, de 28 años; Juan y Orlando “N”, de 22 años; Juan y José “N” de 20 años y un menor de 17 años. “De acuerdo con las primeras indagatorias, los sospechosos presuntamente forman parte de un grupo criminal independiente con presencia en la zona centro de Monterrey y estarían vinculados con recientes hechos de violencia de alto impacto”, precisó la autoridad estatal.



