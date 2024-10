Fracasó estrategia ‘Abrazos, no balazos’ de AMLO: ONG

El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) aseguró que la estrategia para combatir la inseguridad en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador resultó un fracaso, pues no se redujo la violencia homicida en el País.

Francisco Rivas, director del organismo, dio a conocer que en el sexenio pasado se registraron 194 mil 510 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, el equivalente a 91. 2 crímenes al día -una víctima cada 15 minutos con 48 segundos-.

“Los datos apuntan a que la estrategia empaquetada en ‘abrazos, no balazos’, no dio los resultados esperados. Y no dio los resultados esperados porque los números no la favorecen, pero sobre todo en el análisis que nos dimos a la tarea de hacer, pues tampoco el desempeño institucional, la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la atención a las víctimas mejoró en nuestro País”, indicó.

El análisis del ONC “Balance y Desaciertos de la Política en Seguridad” desglosa el comportamiento que tuvieron los principales delitos con base en las cifras proporcionadas por el gobierno.

“El Gobierno prometió una reducción del 50 por ciento de todos los delitos, lamentablemente, no cumplió en ninguno de los casos. Si vemos los hallazgos en materia meramente estadística, encontramos que sí hubo una ligera disminución en el comportamiento de los homicidios desde el arranque de la administración hacia el final. No obstante, esa disminución fue tan marginal que este es el Gobierno por mucho más violento de la historia de nuestro País”, sostuvo.

Explicó que la disminución de 18 por ciento en homicidios que presumió la administración de López Obrador se compara con el número de asesinatos registrados al inicio de su administración, pero es falsa al compararla con el total de crímenes cometidos.

“Si nosotros nos ceñimos a la comparación en materia de carpetas de investigación, este sexenio tiene un 46 por ciento más de homicidios dolosos respecto al de (Felipe) Calderón y un 29 por ciento más respecto al de (Enrique) Peña”, indicó.

El documento también revela que en la administración de López Obrador se abrieron 165 mil 359 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso.

Precisó que aunque Guanajuato es la entidad con la mayor cifra de homicidios en términos absolutos, como lo informó recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum, los estados más violentos tomando como referencia la tasa por cada 100 mil habitantes son Colima, Baja California, Zacatecas, Chihuahua y Morelos.

“Guanajuato se posiciona en un sexto lugar, lo que es extremadamente preocupante, con una tasa de 328.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero es falso que sea la entidad más violenta y con el mayor problema de homicidios”, enfatizó.

El organismo señala que Sheinbaum recibe una administración con endebles capacidades institucionales para enfrentar un fenómenos criminal al alza en un contexto de militarización.

“La Estrategia Nacional de Seguridad presentada por la administración de Sheinbaum no sólo requiere ser afinada, sino que debe optar por un enfoque novedoso que no replique las políticas y líneas de acción implementadas por los pasados gobiernos federales”, señaló.