Genera Suprema Corte crisis constitucional: Noroña

“(Tenemos que) hacer las cosas de manera serena, comportarnos de forma institucional, porque nosotros tenemos la responsabilidad, es un poder el que nos está retando, es un poder el que está violentando la Constitución, es un poder el que está provocando, es un poder el que está actuando irresponsablemente, pero es un poder de la República. No es cualquier cosa y no se puede atender desde el hígado”, advirtió.

El presidente del Senado afirmó que la propuesta del ministro Alcántara es una provocación y responde a una decisión política disfrazada de jurídica.

“Nosotros no vamos a aceptar que las personas juzgadoras no vayan a elección, eso no lo vamos a aceptar, se van a elegir a todas las personas juzgadoras, o sea eso va a suceder, yo no tengo ninguna duda”, recalcó el legislador.