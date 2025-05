Gerardo Vargas, exalcalde de Ahome, fue detenido por la Fiscalía de Sinaloa

Gerardo Vargas Landeros, exalcalde de Ahome, un municipio de Sinaloa, fue desaforado por el Congreso local la madrugada del 2 de mayo tras ser acusado por “desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público”.

La acusación se relaciona con la firma de un contrato de arrendamiento de 126 patrullas por un monto de 171 millones de pesos, sin que se realizara licitación pública.

TE PUEDE INTERESAR: Atribuye Nuevo León repunte de homicidios a liberaciones ordenadas por jueces federales

Horas después del desafuero, el Poder Legislativo designó en sesión pública a Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, diputado local con licencia, como presidente municipal sustituto. Para su toma de posesión, tuvo que ingresar con ayuda de cerrajeros.

El ahora exalcalde, vinculado a Morena, ha evitado presentarse en dos ocasiones a la audiencia inicial del proceso judicial, alegando “problemas de salud” derivados de una cirugía anterior, cuando anteriormente había declarado sobre su receso del fuero que:

“Tomé la decisión de tomar licencia a mi cargo como Presidente Municipal. Lo hago para estar en posibilidad de atender asuntos de carácter administrativos y procesos de investigación penal, porque no me voy a esconder y no voy a permitir que ensucien lo que hemos logrado juntos con tanto esfuerzo.”