Gobierno no tiene una radiografía sobre consumo y cocinas de drogas: ‘Alito’

CDMX.- El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, afirmó que a diferencia de gobiernos anteriores, los emanados de Morena rechazan la realización de encuestas y estudios sobre el consumo de drogas en México, por lo que no se contaría con una radiografía sobre el aumento de adicciones y las “cocinas” de fentanilo.

El líder de los tricolores señaló que es alarmante que el gobierno mexicano no cuente con datos exactos sobre esta problemática en el país y esto agrava el escenario ante cualquier campaña que pretenda combatir las adicciones.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum está lista para informe: ‘hoy estamos más movilizadas que nunca’

Moreno Cárdenas señaló que sin información confiable las estrategias no podrán tener una dirección viable y eficacia, lo que perpetuará una crisis que afecta a toda la sociedad.

“Es momento de una acción contundente, transparente y efectiva para proteger a la ciudadanía y restaurar la confianza en las instituciones encargadas de velar por su seguridad”, señaló.

El también senador consideró que es necesario que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades competentes dejen “las cortinas de humo” y enfoquen sus esfuerzos en combatir de frente los retos que amenazan la seguridad de la población.

Alejandro Moreno señaló que los laboratorios clandestinos para producción del fentanilo -opiáceo sintético que representa una amenaza global- son una peligro global que requiere atención urgente.

TE PUEDE INTERESAR: Crecieron asesinatos en 2024, de acuerdo con datos del SESNSP

El dirigente del PRI expresó que es preocupante que el gobierno no reconozca este problema y prefiera atacar a las voces que denuncian esta problemática, como ocurrió en la conferencia matutina cuando se pretendió descalificar el trabajo periodístico del prestigioso diario estadounidense The New York Times.

La desaprobación inició luego de que el rotativo estadounidense publicara un reportaje detallado en el que se expone la operación de las “cocinas” clandestinas de fentanilo en lugares de Sinaloa.