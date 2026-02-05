Godoy reconoce las dificultades de combatir el delito de extorsión

México
/ 5 febrero 2026
    Godoy reconoce las dificultades de combatir el delito de extorsión
    La Fiscal Godoy asegura que la mejor estrategia para combatir a los extorsionadores, incluso los que son funcionarios públicos, es la coordinación de instituciones de seguridad FOTO: VANGUARDIA

La Fiscal Godoy asegura que la mejor estrategia para combatir a los extorsionadores, incluso los que son funcionarios públicos, es la coordinación de instituciones de seguridad

El 4 de enero, ocurrió el Primer Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales en materia de Extorsión, de las fiscalías locales, dirigido por la Fiscal de la República, Ernestina Godoy.

Aunque en su publicación de X se reafirmó la prioridad de solucionar y de combatir los casos de extorsión en el Estado, la fiscal también expresó que dicho delito conforma un nivel de dificultad elevado, a causa de su constante evolución.

Este delito ha evolucionado. Hoy enfrenta dimensiones que van desde la extorsión directa en la calle hasta modalidades telefónicas y digitales que intentan engañar o intimidan a las personas’ afirmó la Godoy.

TE PUEDE INTERESAR: FGJEM ejerce acción penal contra ocho agentes por extorsión y usurpación de funciones

En contraste, Godoy destacó la disminución delictiva en diversos crímenes de alto impacto, como el homicidio doloso, con la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hechos recientes han demostrado que el delito de extorsión ha generado diversos casos de investigación, que involucran incluso a servidores públicos.

DELITOS DE EXTORSIÓN POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS

En un comunicado oficial de la Fiscalía del Estado de México se detalló la existencia de 2 casos de extorsión y 6 de usurpación de funciones públicas, ambos delitos cometidos por elementos de la policía.

El 4 de febrero se reportó la detención de Gerardo ‘N’, exalcalde de Cuautempan, por el delito de extorsión. Presuntamente, el detenido, con un arma de fuego, exigió la entrega de una camioneta marca Chirey, modelo Omoda 5, así como la cantidad de 300 mil pesos en efectivo.

En el mismo hito de los delitos de extorsión, se debe destacar que el 5 de febrero se arrestó Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, como parte de las acciones del Operativo Enjambre. En el comunicado oficial de Omar García Harfuch, se resaltó que el arresto se logró gracias a la coordinación de las instituciones del SEMAR, Defensa, la SSPC y de la Fiscalía General de la República.

GODOY EXIGE LA COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES PARA COMBATIR LA EXTORSIÓN

Como parte de sus afirmaciones en el Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales en Materia de Extorsión, Ernestina Godoy, enfatizó que para combatir la complejidad de los casos de extorsión será necesaria la constante coordinación, y comunicación, de las instituciones de seguridad.

La única respuesta efectiva es una estrategia integral, sostenida y sobre todo interinstitucional. Hoy más que nunca se requiere un trabajo coordinado entre las áreas de seguridad pública, fiscalías y procuradurías, las unidades de inteligencia, instancias de justicia y también las áreas de atención ciudadana, prevención y fortalecimiento comunitario’ aseguró Godoy.

En la consideración de Godoy, el combate efectivo a la extorsión exige tres principios:

*) Unidad entre instituciones de gobierno,

*) Coordinación

*) Compromiso con la ciudadanía.

Godoy Ramos enfatizó que se requiere una estrategia moderna con herramientas de inteligencia, investigación financiera, capacidades tecnológicas y un fortalecimiento permanente de todas las instituciones.

TE PUEDE INTERESAR: Sufren aguacateros extorsiones del 5% sobre su producción en México

Las instituciones de procuración de justicia tienen el deber de actuar con determinación; no puede haber tolerancia ni espacio para la impunidad. Cada acto de extorsión debe ser atendido con profesionalismo y con una respuesta contundente para que el mensaje sea claro: el Estado está organizado, coordinado y decidido a combatir este ilícito’ agregó Godoy.

