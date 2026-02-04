Sufren aguacateros extorsiones del 5% sobre su producción en México
Mientras en Estados Unidos el Super Bowl representa el momento de mayor consumo de guacamole, en México el aguacate es blanco permanente de las redes de extorsión del crimen organizado.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que los aguacateros enfrentan extorsiones que equivalen del 3 al 5 por ciento de los costos de sus cadenas de abasto, distribución y comercialización del producto.
Este sobrecosto se hace más evidente justo en la etapa de mayor demanda internacional por parte de Estados Unidos.
"La exportación de aguacate debe formar parte ya de la agenda de la estrategia nacional de combate contra la extorsión que impulsa el Gobierno federal. Combatir este delito es indispensable para ordenar y proteger una de las cadenas productivas más emblemáticas del país" , expresó la Anpec.
Las estimaciones apuntan a que las exportaciones mexicanas de aguacate en 2026 alcanzarían un valor cercano a los 4 mil millones de dólares, lo que lo coloca como el tercer producto agroalimentario de mayor comercialización internacional del país, solo detrás de la cerveza y el tequila, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
“El 80 por ciento de los aguacates exportados por México tienen como destino Estados Unidos, lo que representa el 88 por ciento de las importaciones totales de aguacate de ese país” , detalló el GCMA en un informe.