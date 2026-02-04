Sufren aguacateros extorsiones del 5% sobre su producción en México

Mientras en Estados Unidos el Super Bowl representa el momento de mayor consumo de guacamole, en México el aguacate es blanco permanente de las redes de extorsión del crimen organizado.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que los aguacateros enfrentan extorsiones que equivalen del 3 al 5 por ciento de los costos de sus cadenas de abasto, distribución y comercialización del producto.