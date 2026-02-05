FGJEM ejerce acción penal contra ocho agentes por extorsión y usurpación de funciones

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, como resultado de investigaciones derivadas de señalamientos difundidos en redes sociales y medios de comunicación sobre presuntos actos de extorsión, ejercitó acción penal en contra de ocho elementos de la institución por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión y usurpación de funciones públicas. De acuerdo con la dependencia, dos de estos servidores públicos fueron dados de baja y se iniciaron procedimientos administrativos contra la totalidad de los implicados. De manera paralela, también se ejercitó acción penal en contra de tres personas ajenas a la institución por su presunta participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a tres policías municipales de Mexicali por desaparición forzada de cuatro personas FISCALÍA INICIA 67 INVESTIGACIONES CONTRA AGENTES DE LA INSTITUCIÓN En un comunicado oficial, la Fiscalía del Estado de México detalló que inició 67 investigaciones de oficio y recibió 43 denuncias relacionadas con publicaciones que señalaban presuntas conductas delictivas cometidas por servidores públicos de la institución, lo que dio un total de 110 expedientes integrados. Como parte de los actos iniciales de investigación, se analizó el contenido de las publicaciones y denuncias, lo que permitió identificar señalamientos contra 39 servidores públicos de la FGJEM y ocho personas ajenas a la institución. De estas últimas, cinco no han sido plenamente identificadas debido a la falta de indicios suficientes, por lo que continúan las labores para establecer su identidad.

OCHO POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN SON SEÑALADOS POR EXTORSIÓN O USURPACIÓN DE FUNCIONES Con base en los indicios recabados, la Fiscalía estableció la probable intervención de ocho policías de investigación en la comisión de uno o más ilícitos. Por este motivo, se ejercitó acción penal en su contra: dos por el delito de extorsión y seis por usurpación de funciones públicas. Todos ellos se encuentran a la espera de la audiencia de formulación de imputación. En cuanto a otros 20 elementos señalados en las indagatorias, la Fiscalía informó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar su posible participación. Aunque hasta el momento no existen indicios suficientes para una imputación judicial, se iniciaron procedimientos administrativos ante el Órgano Interno de Control, la Visitaduría General, el Órgano Sustanciador y la Comisión de Honor y Justicia. Respecto a 11 servidores públicos adicionales, se estableció que no se encuentran relacionados con las conductas delictivas investigadas. FISCALÍA IDENTIFICA A PARTICULARES Y EJERCE ACCIONES PENALES POR SECUESTRO CON FINES DE EXTORSIÓN La Fiscalía del Edomex también identificó a tres individuos ajenos a la institución que, de acuerdo con las denuncias de las víctimas, presuntamente intervinieron en hechos constitutivos de delito. Por ello, se ejercitó acción penal en su contra por secuestro con fines de extorsión. Para fortalecer la integración de las carpetas de investigación, el Ministerio Público contactó a 41 presuntas víctimas, quienes fueron citadas para aportar mayores datos. Sin embargo, la institución informó que, desde el 19 de enero a la fecha, únicamente tres personas acudieron a rendir entrevista, lo que permitió la judicialización de algunos casos.

FISCALÍA ARCHIVA 43 EXPEDIENTES TEMPORALMENTE En términos del artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía determinó el archivo temporal de 43 expedientes, al considerar que las publicaciones analizadas constituían expresiones de crítica no sustentadas, contradictorias entre sí o con información imprecisa, por lo que no configuraban conductas delictivas, en tanto se recaben mayores indicios o datos de prueba. Asimismo, la institución precisó que, respecto a uno de los sujetos señalados por presuntas prácticas extorsivas en 2025, la investigación identificó que se trataba de un elemento de la Fiscalía que falleció en cumplimiento de su deber en el año 2020, por lo que dichos señalamientos fueron considerados inverosímiles. FISCALÍA DE EDOMEX IDENTIFICA VEHÍCULOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA COMETER DELITOS Las indagatorias también permitieron advertir la presencia de 34 vehículos relacionados con los señalamientos, de los cuales 12 son ajenos a la institución y 22 pertenecen a la Fiscalía del Estado de México. En relación con las unidades oficiales, se estableció que dos vehículos, una unidad tipo Charger color blanco y una tipo Durango color negro, habrían sido utilizados como instrumento para la comisión de los ilícitos denunciados, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía informó que nueve vehículos no están relacionados con algún delito y que, respecto a 11 unidades restantes, no se ha establecido de manera fehaciente su utilización en los hechos denunciados. Como medida preventiva, el fiscal general instruyó la concentración y resguardo de la totalidad de los vehículos institucionales con características similares a los señalados, por lo que 60 unidades tipo Charger color blanco fueron enviadas a la Bodega de Evidencias, 33 al complejo central y cinco más al área de Control de Equipo. Además, se emitió una circular dirigida a todos los servidores públicos de la institución sobre el uso adecuado y obligatorio de uniforme, gafete y troquel, con la advertencia de que el incumplimiento podría derivar en sanciones, incluida la baja definitiva.