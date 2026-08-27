¿Grecia Quiroz tiene una relación sentimental con el hombre que filtró la agenda de Manzo al CJNG?

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    ¿Grecia Quiroz tiene una relación sentimental con el hombre que filtró la agenda de Manzo al CJNG?
    Testigos apuntan a una relación de amistad previa y una supuesta dinámica de control por celos institucionales. VANGUARDIA/ARCHIVO
Carlos Martínez
por Carlos Martínez

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La Fiscalía General del Estado de Michoacán investiga formalmente un presunto vínculo entre Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, y Samuel “N”, procesado por filtrar la agenda privada del ex alcalde

La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene abierta una línea de investigación que sacude la política local de Uruapan. Las autoridades ministeriales indagan los alcances de la relación entre la actual alcaldesa, Grecia Quiroz, y Samuel García Rivero, sujeto procesado bajo la acusación de entregar información de seguridad al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El caso tomó un giro definitivo tras las declaraciones que vinculan de manera directa a la presidenta municipal con el presunto infiltrado del crimen organizado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exsecretaria-de-carlos-manzo-acusa-que-grecia-quiroz-recomendo-a-samuel-n-senalado-por-filtrar-datos-al-cjng-FE23052421

Los testimonios ministeriales apuntan a que la relación inicial entre ambos personajes correspondía a una amistad previa muy cercana.

La Fiscalía busca esclarecer si este vínculo motivó la inserción del acusado dentro de la estructura gubernamental del fallecido exalcalde Carlos Manzo.

DESCARTAN RELACION SENTIMENTAL

Las indagatorias ministeriales descartan de momento un noviazgo formal, pero concentran sus esfuerzos en descifrar una dinámica de comunicación constante que vulneró los protocolos de seguridad del ayuntamiento.

La situación legal de la funcionaria se complicó tras la ampliación de la declaración de Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de la víctima. El testimonio señala que la actual mandataria recomendó personalmente la contratación del ahora detenido para labores operativas.

Este movimiento estratégico facilitó que el imputado obtuviera acceso directo a información privilegiada y de carácter estrictamente confidencial sobre las actividades diarias del presidente municipal.

CELOS Y ESPIONAJE POLÍTICO EN URUAPAN

La hipótesis central de los investigadores sugiere un móvil ligado al control personal y los celos institucionales. Las declaraciones ministeriales indican que la alcaldesa utilizaba presuntamente al detenido para realizar un monitoreo de ubicaciones y registrar los movimientos detallados de su esposo. Esta vigilancia interna provocó que datos sensibles de la agenda privada terminaran en manos de personas ajenas a la administración pública.

La información recolectada de manera interna incluía horarios de traslado, puntos de reunión y la identidad de los acompañantes habituales del exedil. Las autoridades judiciales sostienen que estos datos logísticos específicos resultaron fundamentales para que las células del CJNG planificaran el ataque armado del 1 de noviembre de 2025. El cruce de llamadas y mensajes de texto forma parte de las evidencias tecnológicas que analiza la policía cibernética.

Un dato curioso sobre este proceso penal revela que la agenda de seguridad de Carlos Manzo estaba protegida por un sistema de encriptación básico que solo compartían tres personas de su total confianza.

La filtración de estos archivos demostró que el espionaje no requirió de herramientas informáticas avanzadas, sino de una simple vulneración de confianza interna operada desde las oficinas centrales del palacio municipal.

EL AJUSTE DE SUELDOS TRAS EL CRIMEN

Los expedientes de la Fiscalía revelan anomalías administrativas severas ocurridas durante las semanas posteriores al homicidio del exalcalde. Los reportes de nómina demuestran que Samuel “N” recibió una reincorporación temporal a la estructura del gobierno local con un incremento salarial notorio. Este movimiento financiero encendió las alarmas de los auditores y de los agentes encargados de la investigación criminal.

La defensa de los familiares de la víctima argumenta que este beneficio económico posterior al crimen representa un indicio de complicidad o pago de favores. Por su parte, la alcaldesa de Uruapan ha manifestado su postura ante los medios de comunicación locales para frenar las especulaciones. “Todo esto forma parte de una guerra sucia y una campaña de desprestigio que busca desestabilizar mi administración”, declaró textualmente Grecia Quiroz ante los cuestionamientos.

La Fiscalía General del Estado aclaró que la integración de estos testimonios a la carpeta de investigación no constituye todavía una imputación formal por homicidio en contra de la presidenta.

Las indagatorias continúan en la etapa de validación de pruebas testimoniales y peritajes telefónicos. Los ciudadanos de Uruapan permanecen a la expectativa del dictamen final que determine si existió responsabilidad penal o una grave omisión institucional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-reune-grecia-quiroz-con-harfuch-por-caso-manzo-destaca-coordinacion-con-el-gobierno-federal-OF23041096

DATOS CURIOSOS

· Recomendación directa de la alcaldesa para contratar al imputado en el ayuntamiento.

· Uso de información confidencial de la agenda privada para fines de vigilancia personal.

· Incremento salarial otorgado al sospechoso semanas después de perpetrarse el asesinato.

· Filtración final de las rutas de traslado a las células operativas del CJNG.

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Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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