Exsecretaria de Carlos Manzo acusa que Grecia Quiroz recomendó a Samuel ‘N’, señalado por filtrar datos al CJNG

La exsecretaria particular aseguró que acudió a ampliar su declaración con información y pruebas que, dijo, busca sean incorporadas a la investigación para contribuir al esclarecimiento del homicidio.

Al salir de la Fiscalía, Méndez Rodríguez afirmó ante medios de comunicación que Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, recomendó a Samuel “N” para ocupar un puesto dentro del Ayuntamiento, quien actualmente se encuentra detenido y es señalado por las autoridades como una de las personas que presuntamente filtró información de la agenda de Manzo al Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).

Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, acudió este lunes a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para ampliar su declaración sobre el asesinato del exedil de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Yesenia Méndez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, afirmó que Samuel “N” llegó al Ayuntamiento de Uruapan por recomendación de Grecia Quiroz y que tenía acceso a la agenda privada del exalcalde.

EXSECRETARIA ASEGURA QUE GRECIA QUIROZ RECOMENDÓ A SAMUEL “N”

De acuerdo con el relato de Méndez Rodríguez, Samuel “N” llegó al Ayuntamiento de Uruapan por recomendación de Grecia Quiroz, quien en ese momento era esposa de Carlos Manzo.

La exfuncionaria explicó que Manzo le indicó que Samuel era amigo de Quiroz y que debían encontrarle un puesto dentro de la administración municipal.

“Samuel lo recomendó ella (Grecia Quiroz)”, afirmó Méndez Rodríguez.

Según su declaración, el hombre llegó a la Casa de Cultura aproximadamente en octubre, acompañado de una maleta, y posteriormente Quiroz acudió por él para trasladarlo a un hotel.

Méndez Rodríguez relató que, después de ese episodio, la entonces esposa de Manzo le habría dicho que Samuel era su amigo y que había llegado por recomendación suya, por lo que debían buscarle un espacio en el despacho del alcalde.

La exsecretaria señaló que Samuel “N” tuvo dificultades para adaptarse inicialmente y que Manzo posteriormente decidió enviarlo con Arturo Rivas, actual secretario del Ayuntamiento, donde permaneció durante varios meses.

EXSECRETARIA ASEGURA QUE GRECIA QUIROZ RECOMENDÓ A SAMUEL “N”

Uno de los elementos que Méndez Rodríguez pidió que se consideren dentro de la investigación es el supuesto acceso de Samuel “N” a la agenda privada de Carlos Manzo.

La exsecretaria aseguró que esa información era conocida por un grupo reducido de personas, entre ellas el equipo de seguridad del exalcalde, ella misma y Grecia Quiroz.

“Él tenía acceso a la agenda privada de Carlos Manzo”, sostuvo.

Méndez Rodríguez afirmó que, dos meses antes del asesinato, solicitó la renuncia de Samuel “N” debido a problemas de adicciones que, según dijo, eran conocidos dentro del Ayuntamiento.

Por esa razón, negó que al momento del homicidio continuara como director de Protocolo. De acuerdo con su versión, para entonces Samuel “N” se desempeñaba únicamente como director de Atención Ciudadana.

“Yo le había pedido su renuncia porque él tenía adicciones. En el ayuntamiento todos lo sabíamos y digo todos, cuando es todos, incluyendo el presidente”, declaró.

La exsecretaria agregó que, pese a ello, consideraba que alguien dentro de la administración respaldaba al funcionario.

ACUSA QUE SAMUEL “N” GANÓ INFLUENCIA TRAS EL ASESINATO

Méndez Rodríguez también afirmó que Samuel “N” era una persona cercana a Grecia Quiroz y que, después del asesinato de Carlos Manzo, regresó a ocupar un cargo dentro del Ayuntamiento con un salario mayor.

Según su relato, tras el homicidio se convirtió en el principal enlace entre las oficinas municipales y la entonces alcaldesa en funciones.

“Él era el único que entraba y salía de su casa, de la presidenta ahorita en funciones, y el único que podía llevarle documentos”, aseguró.

La exsecretaria dijo que esta situación provocó que ella dejara de tener comunicación directa con Quiroz y quedara desplazada de las funciones que anteriormente desempeñaba.

“Yo ya no. Realmente estaba casi de aparador”, relató.

EXSECRETARIA DESCRIBE QUEJAS CONTRA SAMUEL “N”

Méndez Rodríguez también habló sobre el desempeño de Samuel “N” durante su paso por la Dirección de Protocolo.

Afirmó que diversos secretarios y directores del Ayuntamiento se quejaban de su comportamiento y lo describió como una persona que generaba conflictos internos.

“Era muy grosero, muy déspota, trataba muy mal al personal”, señaló.

No obstante, reconoció que durante su desempeño en la Dirección de Atención Ciudadana realizaba adecuadamente sus funciones relacionadas con la atención a habitantes, aunque dijo que también existían quejas sobre su comportamiento.