Grupo armado dispara contra oficinas del Tribunal de Justicia en Coatzacoalcos, Veracruz

México
/ 3 marzo 2026
    Grupo armado dispara contra oficinas del Tribunal de Justicia en Coatzacoalcos, Veracruz
    Atentado en Coatzacoalcos termina con la vida de 4 personas Vanguardia

Hasta el momento, se han reportado 4 fallecimientos tras el atentado en las inmediaciones del Tribunal de Justicia

El 3 de marzo se reportó que un grupo armado atacó unas oficinas vinculadas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), en el centro de Coatzacoalcos, Veracruz. Se reportaron múltiples víctimas y lesionados.

El ataque ocurrió en las inmediaciones del Tribunal de Justicia. Los disparos iniciaron a las 14 horas. Las oficinas estaban ubicadas en un edificio ubicado en la calle Lázaro Cárdenas, entre Pedro Moreno y Abasolo, a casi una cuadra del Malecón Costero, una zona considerada turística.

Según los testigos, el grupo armado entró directamente al área de oficinas y abrió fuego contra los presentes.

Hasta el momento, las autoridades han reportado que el número preliminar de fallecidos es de 4 personas, siendo estos 3 hombres y una mujer.

TE PUEDE INTERESAR: Crecen 14% las pérdidas de Pemex por huachicol

Las autoridades ministeriales no han confirmado el móvil del ataque, o si el atentado estaba dirigido a una persona en específico. Tampoco se han reportado personas detenidas. Elementos de la policía cerraron la circulación del espacio y mantienen la investigación en la escena.

