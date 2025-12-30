Hallan cristal y marihuana en cateos a cuatro inmuebles, en NL

Monterrey, Nuevo León.- El aseguramiento de drogas como cristal y marihuana, así como un arma de fuego dejaron los cateos a cuatro viviendas, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de las intervenciones realizadas a los inmuebles, ubicados en los municipios de General Escobedo y Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Mueren aplastados por máquina dos trabajadores de Carrier en Nuevo León

Uno de los cateos se ejecutó en un domicilio de la avenida San Miguel en la colonia San Miguel, en General Escobedo, en donde se aseguraron nueve kilos de una sustancia sólida cristalina con las características del narcótico conocido como cristal, 30 gramos de una sustancia blanca en polvo con las características de la cocaína, así como un arma de fuego corta tipo revólver y tres básculas digitales.

En el ayuntamiento de Monterrey se catearon tres inmuebles, uno en la calle Luis G Urbina, en la colonia Nueva Madero, en donde se aseguraron 85 kilos de vegetal verde y seco con las características de la marihuana.

TE PUEDE INTERESAR: Cae generador de violencia en posesión de droga, en Guadalupe, Nuevo León

En otra vivienda en la colonia Fomerrey 35, en la calle Burócratas se confiscaron dosis de una sustancia sólida cristalina con las características del narcótico conocido como cristal.

Mientras que la colonia Gloria Mendiola, en la calle Sorgo se intervino un lugar en donde también se incautaron dosis de una sustancia sólida cristalina con las características del narcótico conocido como cristal.

Los inmuebles quedaron con resguardo aleatorio a cargo de la corporación correspondiente.