Hallan cristal y marihuana en cateos a cuatro inmuebles, en NL

México
/ 30 diciembre 2025
    Hallan cristal y marihuana en cateos a cuatro inmuebles, en NL
    Autoridades de Nuevo León aseguraron drogas y un arma de fuego durante cateos realizados en viviendas de Monterrey y General Escobedo, como parte de operativos contra el narcomenudeo
La Fiscalía de Nuevo León aseguró cristal, marihuana y un arma corta durante cateos en cuatro casas de Monterrey y General Escobedo

Monterrey, Nuevo León.- El aseguramiento de drogas como cristal y marihuana, así como un arma de fuego dejaron los cateos a cuatro viviendas, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de las intervenciones realizadas a los inmuebles, ubicados en los municipios de General Escobedo y Monterrey.

Uno de los cateos se ejecutó en un domicilio de la avenida San Miguel en la colonia San Miguel, en General Escobedo, en donde se aseguraron nueve kilos de una sustancia sólida cristalina con las características del narcótico conocido como cristal, 30 gramos de una sustancia blanca en polvo con las características de la cocaína, así como un arma de fuego corta tipo revólver y tres básculas digitales.

En el ayuntamiento de Monterrey se catearon tres inmuebles, uno en la calle Luis G Urbina, en la colonia Nueva Madero, en donde se aseguraron 85 kilos de vegetal verde y seco con las características de la marihuana.

En otra vivienda en la colonia Fomerrey 35, en la calle Burócratas se confiscaron dosis de una sustancia sólida cristalina con las características del narcótico conocido como cristal.

Mientras que la colonia Gloria Mendiola, en la calle Sorgo se intervino un lugar en donde también se incautaron dosis de una sustancia sólida cristalina con las características del narcótico conocido como cristal.

Los inmuebles quedaron con resguardo aleatorio a cargo de la corporación correspondiente.

