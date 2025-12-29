Mueren aplastados por máquina dos trabajadores de Carrier en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Dos trabajadores de una empresa perdieron la vida cuando fueron aplastados por una máquina, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Protección Civil del estado reportó los hechos que fueron registrados este lunes en la empresa Carrier ubicada en la calle Galeana y El Lechugal, en la colonia El Lechugal, en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Cae generador de violencia en posesión de droga, en Guadalupe, Nuevo León

La dependencia estatal informó del accidente ocurrido a las 09:15 horas. Al arribar a la empresa, los elementos de PCNL confirmaron que una máquina aplastó a dos empleados.

Aunque hasta el momento, los trabajadores no han sido identificados se estableció que son dos masculinos de entre 40 a 46 años.

PCNL precisó que atendió el reporte de dos personas atrapadas en una máquina la cual se dedica a la producción serpentina de climas.

“Se hace contaco con el doctor del área, mencionó que al quitar los dos candados de la máquina cae una prensa encima de los masculinos quedando aparentemente son signos vitales al instante”, indicó PCNL.

Agregó que os compañeros de mantenimiento que se encontraban con los ahora fallecidos mencionaron que antes de empezar estaba apagada la máquina y el encargado no verificó que estuviera la seguridad inicial.