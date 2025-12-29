Cae generador de violencia en posesión de droga, en Guadalupe, Nuevo León

México
29 diciembre 2025
    Autoridades de Guadalupe, Nuevo León, detuvieron a un hombre en posesión de presuntos narcóticos tras interceptarlo a bordo de una camioneta con placas de Chihuahua Fotos: cortesía
Policías de Guadalupe arrestaron a Bryan Alejandro “N”, señalado como presunto integrante de un grupo delictivo

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que es señalado como presunto generador de violencia e integrante de un grupo delictivo relacionado con delitos de alto impacto fue detenido por policías de Guadalupe, Nuevo León, en posesión de narcóticos.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de la detención de Bryan Alejandro “N”, de 28 años, quien fue detenido cuando conducía una camioneta con placas del estado de Chihuahua.

Su captura se dio en el cruce de la avenida Eloy Cavazos y Lomas de San Roque, en la colonia Lomas de San Roque.

Un reporte al C-4 alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre en un vehículo que recorría las calles del sector en forma continua.

Ante lo anterior, se realizó un despliegue policiaco y fue cuando se interceptó la camioneta Ford Edge con placas del estado de Chihuahua.

HOMBRE DETENIDO INTENTÓ AGREDIR A LOS OFICIALES

Al interceptar la unidad, el conductor intentó agredir a los oficiales, por lo que fue necesario someterlo.

Tras una revisión precautoria localizaron en el interior de una camioneta una bolsa con 20 dosis de hierba verde y seca con las características de la marihuana.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

