Cae generador de violencia en posesión de droga, en Guadalupe, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que es señalado como presunto generador de violencia e integrante de un grupo delictivo relacionado con delitos de alto impacto fue detenido por policías de Guadalupe, Nuevo León, en posesión de narcóticos.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de la detención de Bryan Alejandro “N”, de 28 años, quien fue detenido cuando conducía una camioneta con placas del estado de Chihuahua.

Su captura se dio en el cruce de la avenida Eloy Cavazos y Lomas de San Roque, en la colonia Lomas de San Roque.

Un reporte al C-4 alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre en un vehículo que recorría las calles del sector en forma continua.

Ante lo anterior, se realizó un despliegue policiaco y fue cuando se interceptó la camioneta Ford Edge con placas del estado de Chihuahua.

HOMBRE DETENIDO INTENTÓ AGREDIR A LOS OFICIALES

Al interceptar la unidad, el conductor intentó agredir a los oficiales, por lo que fue necesario someterlo.

Tras una revisión precautoria localizaron en el interior de una camioneta una bolsa con 20 dosis de hierba verde y seca con las características de la marihuana.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.