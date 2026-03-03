¿Hay un derrame de hidrocarburos en Veracruz? Pemex no ha encontrado la fuga

El 3 de marzo se reportó un presunto derrame de hidrocarburos en las proximidades de playas de Veracruz. Sin embargo, la paraestatal de Pemex niega que se haya encontrado alguna fuga. Petróleos Mexicanos compartió un comunicado en donde desmiente las declaraciones de supuestos reportes que apuntaban la presencia de una fuga, y por ello, se habían cerrado varias playas en las costas de Veracruz. En el comunicado, se afirmó que se hizo una inspección de sus instalaciones. ‘Personal especializado de Pemex realizó recorridos de verificación en zonas costeras, tanto por tierra como por agua, con el propósito de corroborar la información difundida, identificar el posible origen del material observado y descartar cualquier afectación a la infraestructura petrolera, conforme a los protocolos de seguridad industrial, protección ambiental y atención a comunidades.’ afirmó el comunicado de Pemex. En el comunicado se recalcó que ‘las instalaciones ubicadas en la zona sur del estado’ mantienen sus operaciones de manera habitual, sin indicios de fugas que comprometan al territorio o a los habitantes.

CIERRAN PLAYAS EN VERACRUZ POR INDICIOS DE HIDROCARBUROS EN EL AGUA Sin embargo, las denuncias periodísticas de dichos derrames se originaron al haber registrado unas supuestas ‘manchas negras de chapopote’ en las costas de Pajapan y Coatzacoalcos. Según los testimonios de pescadores, se reportó equipo de pesca, como redes, dañado por el presunto derrame. ‘Como ustedes pueden apreciar, las redes vienen totalmente contaminadas de chapopote y esas redes ya con estos daños ya no se pueden recuperar, están totalmente dañadas’ informó el edil de Pajapan durante el reporte del presunto derrame.

En redes sociales, y medios de comunicación locales, se compartieron fotografías de pescadores cubiertos de la cintura a los pies de un material con similar consistencia al hidrocarburo. El presidente municipal de Pajapan, José Luis González Hernández, denunció que la contaminación del presunto derrame se extendió a las playas de Peña Hermosa, Playa Linda y Jicacal. ‘Las afectaciones están más o menos como a siete millas hacia el interior del mar y, más o menos como entre dos a tres horas, estaríamos viendo más afectaciones todavía’ comentó el edil de Pajapan.

En un comunicado del municipio de Pajapan, se dio la siguiente información: ‘El H. Ayuntamiento de Pajapan, bajo la administración del Lic. José Luis González Hernández, en coordinación con Protección Civil informa a la ciudadanía en general y a nuestros visitantes que, debido a un reciente derrame de hidrocarburos detectado en la zona de costa, las playas presentan actualmente niveles de contaminación. ‘Con el objetivo de salvaguardar la salud pública y prevenir accidentes, se les exhorta a: • Evitar ingresar al mar de manera total hasta nuevo aviso. • No caminar por la zona de arena afectada para evitar el contacto dérmico con el crudo. • Seguir las indicaciones de los elementos de Protección Civil presentes en el área. ‘Agradecemos su comprensión y colaboración ante esta contingencia ambiental’ Ante la severidad de la presunta existencia de un derrame en las costas del municipio, al igual que en el estado, las autoridades municipales harán denuncia a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Semarnat.

