Incendian vehículos estacionados en Costco de Puerto Vallarta, Jalisco

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 23 febrero 2026
    Incendian vehículos estacionados en Costco de Puerto Vallarta, Jalisco
    20 vehículos fueron incendiados en el estacionamiento de Costco, Puerto Vallarta, tras la muerte de El Mencho Vanguardia

Se estima que la incineración de los 20 vehículos fue provocada durante los narcobloqueos por la muerte de El Mencho

En la plataforma de X, se han viralizado fotografías y videos sobre los ‘narcobloqueos’ en diferentes estados de México, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Una de las ciudades con mayor registro de afectaciones por dicha noticia fue Puerto Vallarta, Jalisco. Se han notificado vuelos suspendidos, como el abandono de zonas públicas, al igual que bloqueos con autos incendiados en las carreteras.

En redes sociales, se destacó que en la zona de estacionamiento, de un Costco, fueron incendiados un aproximado de 20 vehículos, de los 250 que estaban en las inmediaciones de la sucursal en Puerto Vallarta.

TE PUEDE INTERESAR: Fake News e imágenes falsas con IA surgen en México, tras la muerte de ‘El Mencho’

Se reportó que operativos de seguridad acudieron al sitio para resguardar a los clientes que permanecían dentro del Costco. No obstante, se destacó que a causa de los bloqueos, la movilidad de las autoridades, como de los servicios de bomberos, fue obstaculizada.

Se ha notificado que el 23 de febrero, las actividades de servicio, en sitios como Soriana y Costco, se han limitado por cuestiones de seguridad ante los incidentes presentes.

ELON MUSK REACCIONA A NARCOBLOQUEOS EN MÉXICO

En las redes sociales, tanto en TikTok como en X, se ha destacado que varios creadores de contenidos, o figuras públicas, han comentado o reaccionado a los eventos de inseguridad en México.

Entre las figuras públicas que han reaccionado a los narcobloqueos en México, destacó el fundador de Space X y dueño de la plataforma X, Elon Musk. En su cuenta, compartió la publicación de Mr ashen, presunto especialista en zonas de conflictos, como Ucrania e Israel.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Tuli’, hombre de confianza de ‘El Mencho’, coordinaba narcobloqueos y ataques a fuerzas federales

En su cuenta, compartió supuestos videos de Jalisco, donde se visualizan drones, a los cuales acredita como parte del armamento del Cártel de Jalisco Nueva Generación. También compartió un video donde se resalta un Costco, presuntamente en Puerto Vallarta, con varios vehículos en llamas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Inseguridad
incendios

Localizaciones


Jalisco
Puerto Vallarta

Personajes


Nemesio Oseguera Cervantes

Organizaciones


CJNG
Costco

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra

Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra
true

‘El Mencho’: Trump puso a prueba a México... y México la pasó
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que el operativo contra el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, contó con intercambio de información con Estados Unidos.

‘El Mencho’ ha muerto. ¿Qué pasará con el Cártel Jalisco Nueva Generación?
Historia. Winona Ryder interpretará a ‘Tabitha’ en la tercera temporada de ‘Merlina’, que ya se rueda en Dublín.

Winona Ryder se suma a ‘Merlina’ 3 y revive su mancuerna con Tim Burton
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana. VANGUARDIA/ARCHIVO

Prepárese... Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 37 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
Un eclipse lunar total teñirá la Luna de rojo durante la madrugada del 3 de marzo de 2026. El fenómeno será visible en todo México sin necesidad de equipo especial

Cielo se teñirá de rojo en México... se aproxima la Luna de Sangre en marzo de 2026
Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia

Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia
El Estadio Corregidora será sede del amistoso internacional este 25 de febrero.

Confirmado: México vs Islandia sí se jugará en Querétaro tras operativo donde murió ‘El Mencho’