Incendian vehículos estacionados en Costco de Puerto Vallarta, Jalisco

En la plataforma de X, se han viralizado fotografías y videos sobre los ‘narcobloqueos’ en diferentes estados de México, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Una de las ciudades con mayor registro de afectaciones por dicha noticia fue Puerto Vallarta, Jalisco. Se han notificado vuelos suspendidos, como el abandono de zonas públicas, al igual que bloqueos con autos incendiados en las carreteras.

En redes sociales, se destacó que en la zona de estacionamiento, de un Costco, fueron incendiados un aproximado de 20 vehículos, de los 250 que estaban en las inmediaciones de la sucursal en Puerto Vallarta.

Se reportó que operativos de seguridad acudieron al sitio para resguardar a los clientes que permanecían dentro del Costco. No obstante, se destacó que a causa de los bloqueos, la movilidad de las autoridades, como de los servicios de bomberos, fue obstaculizada.

Se ha notificado que el 23 de febrero, las actividades de servicio, en sitios como Soriana y Costco, se han limitado por cuestiones de seguridad ante los incidentes presentes.

ELON MUSK REACCIONA A NARCOBLOQUEOS EN MÉXICO

En las redes sociales, tanto en TikTok como en X, se ha destacado que varios creadores de contenidos, o figuras públicas, han comentado o reaccionado a los eventos de inseguridad en México.

Entre las figuras públicas que han reaccionado a los narcobloqueos en México, destacó el fundador de Space X y dueño de la plataforma X, Elon Musk. En su cuenta, compartió la publicación de Mr ashen, presunto especialista en zonas de conflictos, como Ucrania e Israel.