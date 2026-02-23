‘El Tuli’, hombre de confianza de ‘El Mencho’, coordinaba narcobloqueos y ataques a fuerzas federales

    ‘El Tuli’, hombre de confianza de ‘El Mencho’, coordinaba narcobloqueos y ataques a fuerzas federales
    Habría ofrecido una recompensa a integrantes del cártel de 20 mil pesos por cada militar asesinado, CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

El caso pone atención en el papel de operadores financieros y de coordinación territorial dentro de respuestas violentas en vías y puntos estratégicos

CDMX.- Hugo “H”, alias “El Tuli”, fue identificado como operador logístico y financiero, así como principal hombre de confianza de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y se le atribuyó la coordinación de bloqueos en vías de comunicación y ataques contra integrantes de las Fuerzas Armadas.

El señalamiento se da en el contexto de los hechos posteriores al abatimiento de “El Mencho”, en los que se reportaron cierres y afectaciones en carreteras, además de agresiones dirigidas a autoridades y a infraestructura.

TE PUEDE INTERESAR: Fake News e imágenes falsas con IA surgen en México, tras la muerte de ‘El Mencho’

Dentro de sus funciones, “El Tuli” se dedicaba a organizar incendios de vehículos, incluidos autobuses y tráileres, con el objetivo de obstruir carreteras y dificultar el tránsito en rutas estratégicas.

También se le atribuyó dirigir ataques contra instalaciones militares y de la Guardia Nacional, así como ordenar agresiones contra negocios y establecimientos gubernamentales en distintos puntos.

TE PUEDE INTERESAR: FGR confirma identificación genética de “El Mencho” tras operativo en Tapalpa, Jalisco

En ese esquema, “El Tuli” habría ofrecido una recompensa a integrantes del cártel de 20 mil pesos por cada militar asesinado, con la intención de incentivar agresiones contra fuerzas federales en un momento de tensión.

Además de su papel operativo, se indicó que era el encargado financiero en la región, con manejo de recursos en pesos y dólares para operaciones del CJNG.

En el panorama general, el caso coloca el foco en la estructura de mando que participa en acciones de bloqueo, sabotaje y agresiones coordinadas, así como en el papel de operadores logísticos y financieros dentro de la organización criminal.

