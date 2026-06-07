Increpan a Bartlett en vuelo a Madrid: ‘¿Ya no van a EU, verdad?’

CDMX.- El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, fue increpado por un pasajero mexicano durante un vuelo comercial con destino a Madrid, España, en un hecho que quedó registrado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales. Las imágenes muestran al exfuncionario viajando en compañía de Julia Abdalá en la sección de primera clase, cuando un ciudadano se acercó para cuestionarlo sobre su patrimonio y el costo de sus viajes.

"¿Cómo le hace para viajar tan cómodo y en primera clase?", le pregunta un mexicano al ex director de la CFE #ManuelBarlett, quien fue increpado mientraa viajaba a España. "¿Ya no van a Estados Unidos verdad?", le pregunta mientra él sonrie junto a su pareja Julia Abdala. pic.twitter.com/TLrOkQBgVS — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) June 8, 2026

“¿Cómo le ha hecho para viajar tan lejos y cómodo en primera clase? De lo que han sacado del país, ¿verdad?”, le preguntó el pasajero mientras grababa la escena. También lanzó críticas relacionadas con la trayectoria política de Bartlett y recordó las acusaciones históricas en torno a la elección presidencial de 1988. Durante el intercambio, el exdirector de la CFE evitó responder a los señalamientos. En el video se observa que únicamente sonríe de manera incómoda, mientras el hombre le pregunta: “¿Ya no van a Estados Unidos verdad?”.

Primero lo corrieron del #Arturos, ahora un mexicano valiente increpa en un avión en business al zar inmobiliario, al que se le cayó el sistema y hoy es repudiado por propios y extraños @ManuelBartlett Disfrútenlo 👇 pic.twitter.com/VzqXVtn8zQ — Lourdes mendoza (@lumendoz) June 8, 2026

El ciudadano continuó con los cuestionamientos al preguntarle si ya no viajaba a Estados Unidos y si su visita a España tenía algún motivo en particular. Antes de retirarse, aseguró que la comunidad mexicana residente en Madrid estaría atenta a su estancia en ese país.

Hasta el momento, ni Bartlett ni Abdalá han emitido una postura pública sobre el incidente. El video continúa circulando en plataformas digitales y ha generado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales.

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