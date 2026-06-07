Increpan a Bartlett en vuelo a Madrid: ‘¿Ya no van a EU, verdad?’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Increpan a Bartlett en vuelo a Madrid: ‘¿Ya no van a EU, verdad?’
    Manuel Bartlett fue visto en un vuelo a Madrid, dentro de la cabina de primera clase. Tomada de video

El ex titular de CFE y su pareja fueron abordados por viajeros, quienes cuestionaron sus lujos

CDMX.- El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, fue increpado por un pasajero mexicano durante un vuelo comercial con destino a Madrid, España, en un hecho que quedó registrado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes muestran al exfuncionario viajando en compañía de Julia Abdalá en la sección de primera clase, cuando un ciudadano se acercó para cuestionarlo sobre su patrimonio y el costo de sus viajes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hay-34-mil-mdp-por-aclarar-en-la-cfe-de-manuel-bartlett-LB17251497

“¿Cómo le ha hecho para viajar tan lejos y cómodo en primera clase? De lo que han sacado del país, ¿verdad?”, le preguntó el pasajero mientras grababa la escena. También lanzó críticas relacionadas con la trayectoria política de Bartlett y recordó las acusaciones históricas en torno a la elección presidencial de 1988.

Durante el intercambio, el exdirector de la CFE evitó responder a los señalamientos. En el video se observa que únicamente sonríe de manera incómoda, mientras el hombre le pregunta: “¿Ya no van a Estados Unidos verdad?”.

El ciudadano continuó con los cuestionamientos al preguntarle si ya no viajaba a Estados Unidos y si su visita a España tenía algún motivo en particular. Antes de retirarse, aseguró que la comunidad mexicana residente en Madrid estaría atenta a su estancia en ese país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusan-monopolio-de-firma-ligada-a-bartlett-y-rocha-cantu-JJ20921796

Hasta el momento, ni Bartlett ni Abdalá han emitido una postura pública sobre el incidente. El video continúa circulando en plataformas digitales y ha generado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Austeridad
Corrupción
Funcionarios públicos

Localizaciones


México

Personajes


Manuel Bartlett

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Uriel López Castillo, vocal de Organización Electoral del INE en Coahuila, detalló que también se reportaron cambios extraordinarios de casilla y abandono de funciones por parte de algunos funcionarios.

Coahuila registra 124 incidencias en casillas durante jornada electoral
La representante del PT ante el órgano electoral denunció presuntas irregularidades durante la jornada, al señalar que “el mapacheo electoral está a todo lo que da” y pidió a la autoridad tomar cartas en el asunto.

Partidos denuncian compra de votos, detenciones y problemas para sufragar en primeras horas de la elección en Coahuila
Hoy, Coahuila elige a un nuevo Congreso local, conformado por 16 diputados de mayoría y 9 de representación proporcional.

Coahuila renueva hoy su Congreso; ¿por qué es importante ir a votar?
Los bloqueos de cara a la justa deportiva generan un impacto de 50 millones de pesos en pérdidas diarias, informó la Coparmex.

Se convertiría CNTE en ‘la enemiga de México’ si extiende plantón hasta el Mundial, advierte la Canaco CDMX
Fundadora de Naná publica carta dirigida a los padres del presunto feminicida de su hija

Fundadora de Naná publica carta dirigida a los padres del presunto feminicida de su hija
Para el domingo 7 de junio, prevalecerá un temporal de lluvias sobre entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del México.

Temporal de lluvias se mantendrá en gran parte de México; SMN vigila posible ciclón tropical en Guerrero
Presentación del vehículo Olinia, autos eléctricos desarrollados con la participación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM)

¡Ya lo vimos!... Ahora, ¿cuánto costarán los vehículos eléctricos Olinia?
El Instituto Mexicano del Seguro Social ha apostado fuerte por la modernización en 2026.

¿Quiénes están obligados a tramitar el Tarjetón Digital del IMSS en 2026?