‘Somos el cliente número 1’... Ebrard le responde a Trump sobre dudas de la importancia del T-MEC

Un día antes, Trump afirmó que no considera prioritaria la renovación del tratado comercial al sostener que “México y Canadá nos necesitan a nosotros, nosotros no los necesitamos a ellos”. Sus comentarios reavivaron el debate sobre el futuro del acuerdo que regula buena parte del intercambio económico en América del Norte.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) generaron una rápida respuesta del Gobierno mexicano. Durante la conferencia matutina de este miércoles, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard , aseguró que la relación comercial entre ambos países continúa siendo estratégica y que México mantiene una posición favorable frente a otros socios de Washington.

Ante ese escenario, Ebrard señaló que la administración de Claudia Sheinbaum mantiene comunicación permanente con funcionarios estadounidenses y afirmó que las negociaciones comerciales continúan desarrollándose de manera constante.

EL GOBIERNO DESTACA LA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE AMBOS PAÍSES

Durante su intervención, el titular de Economía sostuvo que, al comparar las condiciones comerciales que Estados Unidos mantiene con otros países, México conserva una posición preferente.

”Tenemos el mejor trato”, aseguró el funcionario al explicar que esa condición ha permitido que las exportaciones mexicanas mantengan un desempeño positivo dentro del mercado estadounidense.

Ebrard también destacó la relevancia de México para la economía de Estados Unidos y aseguró que “somos el cliente número 1”. Incluso señaló que, en volumen de compras, el mercado mexicano supera a otras economías de gran tamaño. Según explicó, ni China, Alemania y Japón en conjunto representan un volumen de adquisiciones mayor al que realiza México a productos estadounidenses.

NEGOCIACIONES Y REVISIÓN DE LA SECCIÓN 301

Otro de los temas abordados fue la investigación comercial que desarrolla Estados Unidos bajo la Sección 301, mecanismo utilizado para analizar prácticas comerciales de distintos países y determinar posibles medidas arancelarias.

De acuerdo con Ebrard, la primera etapa de esta revisión incluyó a 60 países, entre ellos México, sin que hasta ahora se hayan anunciado incrementos adicionales en los aranceles para las exportaciones mexicanas.

El secretario explicó que la siguiente fase de la investigación estará enfocada en el denominado ”exceso de capacidad industrial”, un proceso que involucra a 16 países y cuyos resultados podrían darse a conocer durante la primera semana de agosto.

MÉXICO ESPERA LA SIGUIENTE RONDA DE DIÁLOGO

Ebrard confirmó que la próxima ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos está prevista para la primera semana de septiembre en Washington D.C., encuentro que permitirá revisar el panorama comercial una vez que concluyan las decisiones relacionadas con la investigación estadounidense.

El funcionario indicó que el objetivo es llegar a esa mesa de diálogo con mayor claridad sobre las condiciones que Estados Unidos aplicará al resto de sus socios comerciales y buscar que México mantenga un trato competitivo.

Asimismo, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo recientemente una reunión con el embajador estadounidense en México, encuentro que, según explicó, ha contribuido a mantener abiertos los canales de comunicación entre ambos gobiernos.

ESTADOS UNIDOS MANTIENE ABIERTA OTRA INVESTIGACIÓN COMERCIAL

Las declaraciones de Marcelo Ebrard ocurren mientras la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) continúa una investigación paralela relacionada con el llamado ”exceso de capacidad industrial”.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, informó en una entrevista con Fox News que la indagatoria incluye a México, China, Vietnam y la Unión Europea, entre otros países.

”Esperamos que pronto” concluya la investigación, declaró Greer al referirse al proceso que podría derivar en nuevas propuestas de aranceles. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado un calendario definitivo ni las tarifas que eventualmente podrían aplicarse.