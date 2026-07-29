Safia Said, viuda de embajador mexicano, exige resultados tras dos años por caso de despojo en la CDMX

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Safia Said denunció frente a la Fiscalía de la CDMX resultados, mientras, presuntamente, dos desconocidos viven en una residencia perteneciente a su difunto esposo

El 29 de julio se difundió en redes sociales la protesta de Safia Said Kouadri, viuda del embajador mexicano Francisco Correa Villalobos.

En su protesta, frente a los medios, Safia Said, originaria de Argelia, exigió que las autoridades volvieran a fijarse en su caso de despojo. La viuda del funcionario demandó resultados, tras dos años del incidente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-siguen-sin-freno-los-despojos-y-aumentan-25-LB16536287

En medios nacionales se ha destacado que Safia Said y su esposo fueron víctimas de la red de despojos que sufre la Ciudad de México. La vivienda del diplomático, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa, fue presuntamente invadida en el 2024.

Safia Said se presentó ante la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México para recordarles a las autoridades que no han hecho avances tras dos años.

Me la invadieron en marzo el 10 de marzo de 2024, recién que falleció mi marido porque cuando estaba mi marido vivo, nadie se atrevió a entrar a la casa’ expresó Safia Said.

La viuda del diplomático narró que, tras regresar de un viaje, las chapas de la residencia habían sido cambiadas y dos personas desconocidas, presuntamente, habían invadido su vivienda.

Entonces las toqué bajó un moreno de 45 más o menos? le dije, aquí es la casa de Francisco Correa, me dijo, no, es nuestra casa de toda la vida. Bajo el otro más agresivo, quítate de aquí si no te pegamos, quita el coche si no te pegamos , le dije ten cuidado con la embajada, cuando le dije ten cuidado con la embajada, entraron y cerraron la puerta’, detallo Safia Said a la prensa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/en-casos-de-despojo-de-inmuebles-si-tenemos-redes-identificadas-bertha-alcalde-EM22484752

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre del 2026, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México abrió 1,639 carpetas de investigación por despojo; al cierre del primer semestre se registraron 1,996 por este ilícito, casi 2 mil en seis meses.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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