Safia Said, viuda de embajador mexicano, exige resultados tras dos años por caso de despojo en la CDMX

En su protesta, frente a los medios, Safia Said, originaria de Argelia, exigió que las autoridades volvieran a fijarse en su caso de despojo . La viuda del funcionario demandó resultados, tras dos años del incidente.

El 29 de julio se difundió en redes sociales la protesta de Safia Said Kouadri, viuda del embajador mexicano Francisco Correa Villalobos.

En medios nacionales se ha destacado que Safia Said y su esposo fueron víctimas de la red de despojos que sufre la Ciudad de México. La vivienda del diplomático, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa, fue presuntamente invadida en el 2024.

Safia Said se presentó ante la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México para recordarles a las autoridades que no han hecho avances tras dos años.

‘Me la invadieron en marzo el 10 de marzo de 2024, recién que falleció mi marido porque cuando estaba mi marido vivo, nadie se atrevió a entrar a la casa’ expresó Safia Said.

La viuda del diplomático narró que, tras regresar de un viaje, las chapas de la residencia habían sido cambiadas y dos personas desconocidas, presuntamente, habían invadido su vivienda.

‘Entonces las toqué bajó un moreno de 45 más o menos? le dije, aquí es la casa de Francisco Correa, me dijo, no, es nuestra casa de toda la vida. Bajo el otro más agresivo, quítate de aquí si no te pegamos, quita el coche si no te pegamos , le dije ten cuidado con la embajada, cuando le dije ten cuidado con la embajada, entraron y cerraron la puerta’, detallo Safia Said a la prensa.