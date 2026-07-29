Por qué Irán no tiene prisa por reanudar las conversaciones con EU

En medio de una pausa en los combates, los líderes de Irán apuestan a que pueden soportar más presión que el presidente Trump, ya que tienen influencia sobre el estrecho de Ormuz, según analistas. Los cielos de Irán se han visto libres del sonido de explosiones y ataques aéreos durante los últimos días, después de una ronda de combates renovados con Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades iraníes dicen que no han acordado un alto el fuego y que no tienen prisa por entablar conversaciones directas con los negociadores estadounidenses.

En cambio, los funcionarios iraníes insisten en que están en una posición de fuerza, los líderes militares se jactan de los éxitos en el campo de batalla y los diplomáticos desestiman las afirmaciones de Estados Unidos de que están deseosos de volver a las negociaciones. La retórica proveniente de Irán indica que sus líderes se sienten cómodos con el estado de incertidumbre con respecto a Estados Unidos —algo a medio camino entre la paz y una guerra total— al creer que pueden manejar un conflicto renovado y que tienen influencia sobre el presidente Donald Trump. La prioridad para Irán parece ser el reconocimiento de su control sobre la vía marítima estratégica del estrecho de Ormuz, una concesión que Estados Unidos se ha negado a hacer.

A pesar de la bravuconería, dicha incertidumbre representa un desafío para Irán, dicen los analistas. Los combates podrían estallar de nuevo en cualquier momento, un acuerdo final parece distante y es casi seguro que la economía iraní se deteriorará aún más debido a la inestabilidad, la destrucción causada por la guerra y el bloqueo naval de Estados Unidos. Ramazan Sharif, un exvocero del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la fuerza militar ideológica que ha consolidado su control sobre Irán durante la guerra, dijo el domingo que el “enemigo” de Irán había“enfrentado una derrota estratégica en cada paso” , informaron los medios estatales iraníes. Los diplomáticos iraníes han reaccionado con mayor moderación a la pausa en los combates durante los últimos días, luego de dos semanas de intercambiar ataques. Pero hay pocos indicios de que tengan ánimos de hacer concesiones. “En este momento, lo que existe no puede describirse como un alto el fuego”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, en una conferencia de prensa el lunes. Trump dijo el lunes que Irán había pedido una pausa para reunirse a conversar, y que ambas partes estaban entablando discusiones. “Estamos hablando ahora mismo” , les dijeron a los periodistas a bordo del Air Force One, y agregaron que había“buenas naciones” de que una nueva ronda de diplomacia con Irán pudiera lograr un avance decisivo. La semana pasada afirmó en la Casa Blanca:“Quieren reunirse desesperadamente para tratar de ponerle fin”.

Baghaei negó que hubiera negociaciones con Estados Unidos actualmente. Irán se enfrenta a profundas divisiones internas en torno a los contactos diplomáticos: los sectores más intransigentes se oponen a la reanudación de las negociaciones y denuncian al gobierno electo, que ha participado en conversaciones en busca de un alto el fuego. Las negociaciones de Irán, dijo Baghaei, fueron con Omán, sobre la gestión del estrecho de Ormuz, la vía marítima crucial para los envíos de petróleo y gas que Irán cerró de manera efectiva tras ser atacado por Estados Unidos e Israel a finales de febrero. “Creen que el tiempo está de su lado, que pueden soportar el dolor y la presión con más éxito que Donald Trump y que, en última instancia, él aceptará un acuerdo que se ajuste a sus demandas sin ninguna concesión por parte de ellos”, dijo Gregory Brew, analista sénior sobre Irán en Eurasia Group, una firma de asesoría de riesgo político. La reciente reanudación de los combates provocó que los precios del petróleo se dispararan, lo que aumentó los precios en las gasolinas para los consumidores estadounidenses. Los precios del petróleo habían caído drásticamente, después de que Estados Unidos e Irán pausaron sus ataques.

Trump se enfrenta a un dilema doloroso al decidir su próximo paso respecto a Irán. The New York Times informó el sábado que las deliberaciones privadas de Estados Unidos sobre la guerra se han centrado en la reducción de las reservas de municiones de defensa aérea del Pentágono, lo que convierte un regreso al conflicto en un asunto de alto riesgo. Esa es solo una de las varias preocupaciones de los funcionarios estadounidenses, junto con el peligro de una guerra más amplia, el impacto sobre los aliados del Golfo y los suministros mundiales de energía. Es difícil conocer el estado de los suministros de misiles de Irán, dijo Farzin Nadimi, investigador sénior del Washington Institute y experto en asuntos militares iraníes. Se cree que Irán produjo entre 700 y 1000 misiles balísticos de propulsor sólido entre la breve guerra con Israel en junio de 2025 y el estallido de la guerra actual, dijo. Su producción de misiles de combustible líquido y de crucero es menos cuantificable, añadió. La información de fuentes abiertas sobre la producción de misiles de Irán puede ser fragmentaria, añadió Nadimi. Esa opacidad significa que se sabe menos sobre cómo le iría a Irán en caso de volver a una guerra a gran escala.