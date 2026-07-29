Marina del Pilar presenta denuncia por audios filtrados; acusa una “emboscada” tras polémica por su visa

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda , dio a conocer que presentó una denuncia contra quien resulte responsable de la difusión de los audios en los que se le escucha hablar sobre la cancelación de su visa estadounidense y de supuestos intermediarios relacionados con agencias de seguridad de Estados Unidos.

En una entrevista con El País, la mandataria explicó que decidió emprender acciones legales al considerar que fue víctima de una estrategia para intimidarla y obtener de manera indebida una conversación privada.

Aunque no precisó ante qué autoridad presentó la denuncia, señaló que será la instancia correspondiente la que determine los posibles delitos derivados de los hechos.

Acusa a Jaime Bonilla de tenderle una “emboscada”

Durante la entrevista, Marina del Pilar afirmó que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, le ofreció apoyo para recuperar la visa que Estados Unidos le canceló en mayo de 2025, tanto a ella como a su entonces esposo, Carlos Torres.

Según su versión, Bonilla le recomendó reunirse con una persona que presuntamente tenía vínculos con agencias estadounidenses como el FBI o HSI y que supuestamente podría orientarla sobre el proceso.

Sin embargo, aseguró que la reunión tomó un rumbo distinto al esperado.

La gobernadora afirmó que durante el encuentro comenzaron a plantearle escenarios relacionados con investigaciones, posibles sanciones e incluso una eventual extradición, situación que describió como una “emboscada psicológica”.

”Pensé que me ayudarían a entender el tema de la visa, pero comenzaron a hablar de asuntos que nunca antes me habían mencionado”, sostuvo.