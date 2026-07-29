Marina del Pilar presenta denuncia por audios filtrados; acusa una “emboscada” tras polémica por su visa

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    Marina del Pilar presenta denuncia por audios filtrados; acusa una “emboscada” tras polémica por su visa
    La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer que presentó una denuncia. FOTO: PRESIDENCIA

La mandataria aseguró que fue víctima de una “emboscada” y señaló al exgobernador Jaime Bonilla de haberla llevado a una reunión bajo el supuesto de ayudarla.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer que presentó una denuncia contra quien resulte responsable de la difusión de los audios en los que se le escucha hablar sobre la cancelación de su visa estadounidense y de supuestos intermediarios relacionados con agencias de seguridad de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descartan-licencia-de-marina-del-pilar-avila-olmeda-reunion-en-tijuana-es-de-trabajo-HO20481017

En una entrevista con El País, la mandataria explicó que decidió emprender acciones legales al considerar que fue víctima de una estrategia para intimidarla y obtener de manera indebida una conversación privada.

Aunque no precisó ante qué autoridad presentó la denuncia, señaló que será la instancia correspondiente la que determine los posibles delitos derivados de los hechos.

Acusa a Jaime Bonilla de tenderle una “emboscada”

Durante la entrevista, Marina del Pilar afirmó que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, le ofreció apoyo para recuperar la visa que Estados Unidos le canceló en mayo de 2025, tanto a ella como a su entonces esposo, Carlos Torres.

Según su versión, Bonilla le recomendó reunirse con una persona que presuntamente tenía vínculos con agencias estadounidenses como el FBI o HSI y que supuestamente podría orientarla sobre el proceso.

Sin embargo, aseguró que la reunión tomó un rumbo distinto al esperado.

La gobernadora afirmó que durante el encuentro comenzaron a plantearle escenarios relacionados con investigaciones, posibles sanciones e incluso una eventual extradición, situación que describió como una “emboscada psicológica”.

”Pensé que me ayudarían a entender el tema de la visa, pero comenzaron a hablar de asuntos que nunca antes me habían mencionado”, sostuvo.

$!La mandataria explicó que decidió emprender acciones legales al considerar que fue víctima.
La mandataria explicó que decidió emprender acciones legales al considerar que fue víctima. FOTO: PRESIDENCIA

Asegura que los audios fueron descontextualizados

Marina del Pilar señaló que las conversaciones difundidas únicamente formaban parte de gestiones para conocer la situación de su visa y negó que existiera algún acuerdo indebido.

Respecto a los fragmentos en los que se le escucha ofrecer información relacionada con las mesas de seguridad, explicó que se trata de información compartida dentro de mecanismos de cooperación binacional y siempre bajo el marco legal.

Asimismo, sostuvo que los audios fueron editados y publicados fuera de contexto con el objetivo de generar una interpretación distinta de lo ocurrido durante aquellas conversaciones.

Reconoce que confió “de buena fe”

La mandataria reconoció que aceptó reunirse con el enviado recomendado por Jaime Bonilla porque consideró que existía una intención genuina de ayudarla.

Explicó que aceptó el encuentro buscando mantener una relación institucional y generar un ambiente de estabilidad política en Baja California, aunque ahora considera que fue un error haber confiado en esa propuesta.

También indicó que desconoce si existen más grabaciones que puedan difundirse en los próximos días.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/video-capta-a-jaime-bonilla-lanzando-amenazas-contra-marina-del-pilar-le-voy-a-romper-su-madre-HD22471336

Descarta dejar el cargo

Finalmente, Marina del Pilar rechazó la posibilidad de separarse de la gubernatura de Baja California y aseguró que continuará desempeñando sus funciones.

La gobernadora afirmó que mantiene la conciencia tranquila, negó tener conocimiento de alguna investigación en su contra y reiteró que, en caso de recuperar su visa estadounidense, volvería a viajar a Estados Unidos.

Mientras tanto, las autoridades correspondientes serán las encargadas de dar seguimiento a la denuncia presentada por la filtración de los audios y determinar si existen responsabilidades legales derivadas de este caso.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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