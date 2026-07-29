Padres de familia denuncian ‘novatadas’ y ‘malos tratos’ en escuela de Chiapas

En el mismo margen que las investigaciones del caso de Dafne Zapata ocurren en Tamaulipas, nuevas denuncias del mismo hito suceden en el estado de Chiapas.

El 29 de julio, padres de familia y estudiantes protestaron en contra de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, en Chiapas. Los manifestantes denunciaron que en dicho plantel educativo los maestros realizaron ‘novatadas’ en contra de los de nuevo ingreso.

En un paralelismo con los actos de violencia que conformaron el incidente en Ciudad Madero, con la menor de edad Dafne Zapata, los padres de familia en Chiapas denunciaron que el plantel escolar forzó a los alumnos a realizar ‘trabajo forzoso en el campo’. Se denunció ausencia de alimentos, agua y falta de descanso.