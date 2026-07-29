Padres de familia denuncian ‘novatadas’ y ‘malos tratos’ en escuela de Chiapas

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    Padres de familia denuncian ‘novatadas’ y ‘malos tratos’ en escuela de Chiapas
    Padres de familia denuncian ‘novatadas’ en escuela rural de Chiapas Vanguardia

Familiares y estudiantes denunciaron que el plantel escolar forzó a los de nuevo ingreso a realizar trabajos en el campo, sin agua ni alimento

En el mismo margen que las investigaciones del caso de Dafne Zapata ocurren en Tamaulipas, nuevas denuncias del mismo hito suceden en el estado de Chiapas.

El 29 de julio, padres de familia y estudiantes protestaron en contra de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, en Chiapas. Los manifestantes denunciaron que en dicho plantel educativo los maestros realizaron ‘novatadas’ en contra de los de nuevo ingreso.

En un paralelismo con los actos de violencia que conformaron el incidente en Ciudad Madero, con la menor de edad Dafne Zapata, los padres de familia en Chiapas denunciaron que el plantel escolar forzó a los alumnos a realizar ‘trabajo forzoso en el campo’. Se denunció ausencia de alimentos, agua y falta de descanso.

Aproximadamente el miércoles salieron como 15 chamacos porque no podían, estaban al borde de colapsarse, allí adentro hay muchachos que están colapsando, están desmayándose, convulsionándose’ denunció uno de los padres.

El mismo padre de familia, identificado como José Núñez, aseveró que su hija fue abandonada en un parque, cuando debería estar en la escuela; aseguró que sufría de deshidratación y tuvo que llevarla a ser hospitalizada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-dafne-danna-yanina-n-es-vinculada-a-proceso-por-presunto-feminicidio-DN22490366

Tras la protesta, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que ya se tienen un aproximado de 5 denuncias similares; se detalló que se abrirá una carpeta de investigación para esclarecer la situación.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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