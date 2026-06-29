INM alerta por fraudes a migrantes con sitios falsos y llama a usar solo canales oficiales

El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un llamado urgente a la comunidad migrante para extremar precauciones ante el incremento de sitios web falsos, anuncios engañosos y personas que buscan lucrar con trámites relacionados con la regularización migratoria o solicitudes de asilo. De acuerdo con la autoridad migratoria, estos esquemas de fraude pueden poner en riesgo no solo el patrimonio de las personas migrantes, sino también su proceso legal y su seguridad personal. El INM advirtió que muchos de los sitios que aparecen en los primeros resultados de los buscadores de internet suelen ser anuncios pagados que no tienen validez oficial ni relación con instituciones gubernamentales.

ADVIERTEN SOBRE ENGAÑOS MÁS COMUNES A PERSONAS MIGRANTES La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha documentado distintas estrategias utilizadas por estafadores para engañar a personas en contexto de movilidad. Entre las principales prácticas detectadas se encuentran promesas de trámites rápidos, ofertas de empleo falsas y supuestos servicios legales irregulares. ALERTAN SOBRE TRÁMITES MIGRATORIOS “RÁPIDOS Y SIN REQUISITOS” Las autoridades advierten sobre personas o páginas que prometen visas, documentos o regularización migratoria sin requisitos o a cambio de dinero. El INM recordó que los trámites ante instituciones como el propio Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o embajadas son personales y gratuitos, y que ninguna persona o intermediario está autorizado para cobrar por agendar citas o gestionar procedimientos oficiales.

OFERTAS DE VIAJE “SEGURO” Y CRUCES FRONTERIZOS Otro de los métodos de fraude consiste en prometer traslados seguros o facilitados hacia la frontera o hacia Estados Unidos. Las autoridades señalaron que no existen viajes rápidos ni garantizados para cruzar de manera irregular, y advirtieron que este tipo de desplazamientos implican altos riesgos para la integridad de las personas. También recomendaron no realizar depósitos en tiendas de autoservicio u otros métodos informales bajo promesas de facilidades migratorias. OFERTAS DE TRABAJO FALSAS EN EL EXTRANJERO El INM alertó sobre publicaciones o contactos que ofrecen empleos en Estados Unidos a cambio de pagos previos. Las autoridades señalaron que este tipo de ofertas suelen ser fraudulentas y pidieron a la población no realizar ningún tipo de pago para acceder a supuestas vacantes laborales en el extranjero. SERVICIOS LEGALES FALSOS Y USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS En el ámbito de asesoría legal, se advirtió sobre falsos servicios jurídicos, particularmente en Estados Unidos, donde figuras como los llamados “notarios” no cuentan con la misma facultad que los abogados. Las autoridades indicaron que los formularios oficiales son gratuitos y que ninguna persona debe firmar documentos en blanco, con información falsa o entregar documentos originales como pasaportes o actas de nacimiento a terceros no autorizados. EXTORSIÓN TELEFÓNICA Y ENGAÑOS A FAMILIARES El INM también alertó sobre casos de extorsión telefónica en los que se solicita dinero a cambio de supuestos premios, envíos de dinero o apoyo a familiares. En estos casos, se recomendó colgar de inmediato, no proporcionar información personal y no realizar transferencias o depósitos. RECOMENDACIONES PARA EVITAR FRAUDES MIGRATORIOS El Instituto Nacional de Migración reiteró que no se deben proporcionar datos personales ni realizar pagos en páginas que no correspondan a canales oficiales verificados. Asimismo, enfatizó que la información confiable sobre trámites migratorios se difunde exclusivamente a través de las cuentas oficiales de las autoridades correspondientes. Para orientación o dudas sobre trámites migratorios, el INM puso a disposición el Centro de Atención Migratoria (CAM), al cual se puede contactar de manera gratuita. El número habilitado es: 800 00 46 264, donde personal especializado brinda asesoría directa y segura.

INM HACE LLAMADO A VERIFICAR INFORMACIÓN OFICIAL El Instituto Nacional de Migración exhortó a la comunidad migrante a verificar cualquier información antes de realizar trámites o pagos, y a desconfiar de intermediarios no autorizados. Finalmente, pidió reportar cualquier intento de fraude a través de los canales oficiales, con el fin de prevenir que más personas sean víctimas de engaños relacionados con procesos migratorios.

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