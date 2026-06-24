Bienestar alerta fraude de actualización de datos para seguir recibiendo tu pago de Pensión

La Secretaría de Bienestar advirtió sobre el fraude del trámite de actualizar información de los beneficiarios para seguir recibiendo los pagos de las pensiones. La dependencia desmintió que se encuentre solicitando una actualización de datos a derechohabientes de los Programas para el Bienestar.

FRAUDE PARA ROBAR DATOS DE PENSIONADOS Esta aclaración se emitió, luego que en la plataforma YouTube se viralizara un video con información falsa en el que dice a los beneficiarios que es necesario actualizar la información personal para seguir recibiendo los apoyos de los Programas y Pensiones para el Bienestar. Por lo que señalaron que es totalmente falso que las personas deban cumplir requisitos adicionales, como responder correos electrónicos o contestar mensajes, para continuar con la recepción de sus pagos. Siendo así que la Secretaría de Bienestar exhorta a sus derechohabientes a evitar caer en fraudes y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de difusión de los Programas para el Bienestar, la Secretaría de Bienestar y otras dependencias gubernamentales. Afirmó que la dispersión de recursos de los programas está garantizada y se realiza de manera directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¡TOMA EN CUENTA! - La Secretaría de Bienestar aclaró que no solicita actualización de datos para continuar con el pago de los Programas y Pensiones para el Bienestar.

- No se deben cubrir requisitos adicionales ni responder correos o mensajes para recibir los pagos.

- La entrega de los apoyos está garantizada y se realiza de manera directa, sin intermediarios, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

- El calendario del bimestre julio-agosto será difundido en su momento por los canales oficiales, como las páginas gob.mx/bienestar y programasparaelbienestar.gob.mx.

PROGRAMAS DE LAS PENSIONES DEL BIENESTAR Las llamadas ‘Pensiones del Bienestar’ están conformadas por los programas para: - Todas aquellas personas de la tercera edad que cumplan 65 o más años se les entrega la Pensión Adultos Mayores, para recibir seis mil 400 pesos bimestrales; - Pensión Mujeres Bienestar está enfocada a mujeres entre los 60 y 64 años de edad, quienes reciben un monto bimestral de tres mil 100 pesos para cubrir gastos por los años que han trabajado en el hogar; - Personas con discapacidad, para recibir el pago bimestral de tres mil 300 pesos, que ha beneficiado a 1 millón 614 mil personas, siendo un programa universal en 24 estados gracias a la coordinación con gobiernos locales; - Programa para Madres Trabajadoras que atiende a 256 mil niñas y niños entre recién nacidos y hasta los 4 años que reciben mil 650 pesos bimestrales; así como tres mil 720 pesos bimestrales para aquellas niñas y niños con discapacidad desde recién nacidos y hasta los 6 años; - Mientras que Sembrando Vida respalda a más de 409 mil productores con un jornal mensual de seis mil 450 pesos.

Estos recursos forman parte de la política social del Gobierno de México enfocada en transferencias directas sin intermediarios, mediante depósitos bancarios en las tarjetas del Banco del Bienestar. “La prioridad es que los apoyos lleguen de manera directa y sin retrasos a quienes más lo necesitan”, se ha señalado en comunicados oficiales relacionados con los operativos de pago.

CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de: - Redes sociales oficiales @bienestarmx - Línea de Bienestar 800 63 94 264 - Portal oficial de la Secretaría de Bienestar

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