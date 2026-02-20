Intercepta EU solo el 3% de tráfico de armas para México

México
/ 20 febrero 2026
    Intercepta EU solo el 3% de tráfico de armas para México
    Estiman que el tráfico de armas de E.U. a México ronda las 135 mil unidades anualmente.

Mientras la ATF frenó 4,359 piezas en 2025, el Ejército mexicano decomisó el cuádruple de armamento ya dentro del país

Estados Unidos está interceptando apenas un 3 por ciento de las armas que van destinadas a los cárteles en México.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) reportó que en 2025 interceptó 4 mil 359 armas de fuego que tenían como destino México. En su informe, destaca los resultados como parte de los esfuerzos desde que el presidente Donald Trump tomó posesión en 2025.

Sin ofrecer cifras comparables para años anteriores, la ATF aseguró que dichas armas de fuego tenían como destino a los cárteles y otras bandas criminales en México. Lo anterior representa una mínima fracción del tráfico total estimado, pues de acuerdo con las estimaciones académicas más recientes, el tráfico de armas de EE. UU. a México ronda las 135 mil unidades anualmente.

“Los agentes de la ATF están atacando agresivamente a pandillas, cárteles y organizaciones criminales transnacionales que trafican ilegalmente con armas de fuego y convierten las calles de EE. UU. en zonas de guerra”, aseguró Robert Cekada, subdirector de la ATF, en el comunicado publicado el miércoles de esta semana.

Y el país decomisa el cuádruple

El Ejército y la Guardia Nacional decomisaron durante 2025 el cuádruple de las armas que EE. UU. interceptó antes de entrar a México.

Un informe de la Defensa, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, reporta 23 mil 632 armas decomisadas en 2025, de las cuales se estima que el 70 por ciento proviene de EE. UU. Lo anterior significa que al menos 16 mil 500 armas llegaron del vecino país del norte.

