Investigan a ocho militares por casi asesinar a un conductor en Culiacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su Gobierno no permitirá ejecuciones fuera de la ley y que ya se investiga a los ocho elementos de las Fuerzas Armadas que dispararon contra una camioneta en Culiacán, donde estuvieron a punto de matar a su conductor.

En un video al que REFORMA tuvo acceso, se escucha a uno de los militares decir: “¡mátalo, mátalo!”.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan en Chiapas a niña de 12 años que vendía dulces para ayudar a su familia

“La instrucción que hemos dado es que no haya enfrentamientos, no vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar en un marco fuera de los derechos humanos a matar a una persona, por más que sea presunta o no delincuente”, dijo la Mandataria.

En conferencia, explicó que tanto en el caso de Culiacán, como en el de Chiapas -donde militares dispararon contra migrantes-, hay investigaciones en curso.

“No vamos a permitir que haya ejecuciones fuera de la ley”, comentó.