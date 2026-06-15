Investigan a presidente del Congreso de Michoacán por interpretación de narcocorrido en recinto legislativo

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    Investigan a presidente del Congreso de Michoacán por interpretación de narcocorrido en recinto legislativo
    Autoridades de Michoacán investigan la interpretación de un narcocorrido en el Congreso estatal durante evento del Día del Padre; analizan posible apología del delito en recinto legislativo. Captura de pantalla

Michoacán investiga interpretación de narcocorrido en el Congreso durante evento del Día del Padre; analizan posible apología del delito en recinto legislativo

Las autoridades de Michoacán iniciaron una investigación relacionada con la interpretación de un narcocorrido dentro del Congreso del Estado durante un evento con motivo del Día del Padre realizado el pasado 10 de junio, en el que estuvo presente el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Baltazar Gaona García, diputado del Partido del Trabajo (PT).

De acuerdo con lo informado por el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, se abrió una indagatoria para determinar posibles responsabilidades derivadas de actos considerados como apología del delito durante el evento celebrado en el recinto legislativo.

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INVESTIGACIÓN ALCANZA A ORGANIZADORES Y AGRUPACIÓN MUSICAL

Las indagatorias también contemplan a la agrupación musical Carnavalito, que interpretó el corrido titulado “Se les peló Baltazar”, una canción dedicada a Baltazar Díaz Vega, alias “El Balta”, señalado por las autoridades como uno de los primeros socios de Ismael Zambada García, identificado como exlíder del Cártel de Sinaloa.

El secretario de Gobierno indicó que las autoridades revisarán las circunstancias en las que se desarrolló el evento, así como las condiciones en que fue autorizada la presentación musical dentro del Congreso estatal.

La investigación busca establecer si existe responsabilidad por parte de los organizadores y de quienes autorizaron la realización de la actividad, con el fin de valorar posibles sanciones administrativas.

GOBIERNO ESTATAL NOTIFICARÁ AL CONGRESO

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el Congreso local sería notificado formalmente sobre la investigación en curso.

El mandatario señaló que el procedimiento podría derivar en alguna sanción o multa debido a una posible violación al decreto administrativo vigente que prohíbe la reproducción de música que haga apología del delito en espacios públicos.

Ramírez Bedolla explicó que este tipo de procedimientos ya se han aplicado anteriormente a municipios y particulares, por lo que señaló que ninguna institución está exenta de la aplicación de la normativa.

Asimismo, exhortó a autoridades municipales, organizaciones y promotores de eventos a evitar la reproducción de este tipo de contenidos en actividades públicas.

PROHIBICIÓN DE NARCOCORRIDOS EN EVENTOS PÚBLICOS

Desde abril de 2025, el Código Penal de Michoacán contempla restricciones para la interpretación y reproducción de narcocorridos en eventos públicos.

La medida fue aprobada por el Congreso estatal tras la controversia generada por la agrupación Los Alegres del Barranco, que durante una presentación en Zapopan interpretó un corrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, utilizando imágenes y referencias relacionadas con el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La legislación vigente establece sanciones que pueden incluir la suspensión temporal o definitiva del evento, la clausura, la revocación de permisos o multas de hasta 700 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

De acuerdo con las disposiciones actuales, las sanciones económicas pueden superar los 82 mil pesos.

BALTAZAR GAONA OFERECE DESCULPAS

Tras la difusión del caso, Baltazar Gaona García publicó un video en el que ofreció una disculpa por lo ocurrido durante el evento.

El legislador explicó que los integrantes de la banda Carnavalito le solicitaron tomarse una fotografía en el salón principal del Congreso y que, durante ese momento, interpretaron la canción como una muestra de agradecimiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-ocho-policias-municipales-de-coeneo-michoacan-estarian-al-servicio-del-cjng-JE21346395

Gaona García asumió la responsabilidad por lo sucedido y señaló que conoce el contexto de seguridad que enfrenta el país, además de afirmar que su intención no fue promover actividades delictivas.

En su mensaje, expresó disculpas a la ciudadanía y señaló que, como presidente del Congreso de Michoacán, asumía la responsabilidad por los hechos registrados durante la celebración. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existieron infracciones a la normativa vigente y las posibles sanciones correspondientes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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