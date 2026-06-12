$!Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por exjefe de escoltas de alcalde de Carlos Manzo, acusado de homicido

De acuerdo con la autoridad ministerial, la medida se da a conocer siete meses después del homicidio del edil ocurrido en el municipio de Uruapan, durante la celebración del Día de Muertos en la plaza principal. En ese hecho, el alcalde fue atacado a balazos por un grupo de personas armadas.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó el miércoles la emisión de una recompensa de 100 mil pesos (aproximadamente 5 mil 700 dólares) para localizar a José Manuel Jiménez Miranda, identificado como jefe de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo .

PRESENTAN DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ

La ficha emitida por la Fiscalía establece que José Manuel Jiménez Miranda tiene 61 años de edad, nacionalidad mexicana, sexo masculino, complexión media y tez morena clara.

Se describe rostro ovalado ligeramente alargado, cabello corto, oscuro y lacio, frente amplia, cejas oscuras, pobladas y rectas, ojos oscuros de tamaño medio, nariz recta, labios medianos, mentón definido, pómulos moderadamente pronunciados, orejas de tamaño medio, así como barba y bigote cortos y entrecanos.

RECOMPENSA POR INFORMACIÓN DE JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ SERÁ ENTREGADA BAJO ESTAS CONDICIONES

La Fiscalía detalló que la recompensa será otorgada cuando la información proporcionada sea considerada fidedigna, útil, veraz, oportuna y determinante para el cumplimiento del objetivo de la investigación.

El documento establece que la valoración de la información estará a cargo de la unidad administrativa responsable de la investigación, la cual emitirá una opinión técnica para conocimiento del Comité Evaluador para el Ofrecimiento y Entrega de Recompensas.

En caso de que la misma información sea proporcionada por dos o más personas, el beneficio será entregado a quien la haya presentado primero. Si la información es entregada de manera simultánea, la recompensa será distribuida en partes iguales, previa resolución del comité correspondiente.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica o, en casos excepcionales, en efectivo, a través de la Dirección General de Administración, con la elaboración del acta correspondiente para resguardar la identidad de la persona beneficiaria.

El acuerdo establece que si la persona que haya aportado información no comparece o no proporciona los datos necesarios dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación, perderá el derecho a la recompensa.