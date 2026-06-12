Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por exjefe de escoltas de alcalde de Carlos Manzo, acusado de homicido
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La FGE de Michoacán ofrece 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, jefe de escoltas de Carlos Manzo, a siete meses del asesinato del alcalde de Uruapan
La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó el miércoles la emisión de una recompensa de 100 mil pesos (aproximadamente 5 mil 700 dólares) para localizar a José Manuel Jiménez Miranda, identificado como jefe de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
De acuerdo con la autoridad ministerial, la medida se da a conocer siete meses después del homicidio del edil ocurrido en el municipio de Uruapan, durante la celebración del Día de Muertos en la plaza principal. En ese hecho, el alcalde fue atacado a balazos por un grupo de personas armadas.
PRESENTAN DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ
La ficha emitida por la Fiscalía establece que José Manuel Jiménez Miranda tiene 61 años de edad, nacionalidad mexicana, sexo masculino, complexión media y tez morena clara.
Se describe rostro ovalado ligeramente alargado, cabello corto, oscuro y lacio, frente amplia, cejas oscuras, pobladas y rectas, ojos oscuros de tamaño medio, nariz recta, labios medianos, mentón definido, pómulos moderadamente pronunciados, orejas de tamaño medio, así como barba y bigote cortos y entrecanos.
RECOMPENSA POR INFORMACIÓN DE JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ SERÁ ENTREGADA BAJO ESTAS CONDICIONES
La Fiscalía detalló que la recompensa será otorgada cuando la información proporcionada sea considerada fidedigna, útil, veraz, oportuna y determinante para el cumplimiento del objetivo de la investigación.
El documento establece que la valoración de la información estará a cargo de la unidad administrativa responsable de la investigación, la cual emitirá una opinión técnica para conocimiento del Comité Evaluador para el Ofrecimiento y Entrega de Recompensas.
En caso de que la misma información sea proporcionada por dos o más personas, el beneficio será entregado a quien la haya presentado primero. Si la información es entregada de manera simultánea, la recompensa será distribuida en partes iguales, previa resolución del comité correspondiente.
El pago se realizará mediante transferencia electrónica o, en casos excepcionales, en efectivo, a través de la Dirección General de Administración, con la elaboración del acta correspondiente para resguardar la identidad de la persona beneficiaria.
El acuerdo establece que si la persona que haya aportado información no comparece o no proporciona los datos necesarios dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación, perderá el derecho a la recompensa.
AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASESINATO DE CARLOS MANZO, ALCALDE DE URUAPAN
A inicios de mes, la Fiscalía estatal informó la detención de dos personas adicionales en relación con el caso. Entre los detenidos se encuentran Héctor Hugo N, quien laboraba en la Fiscalía Regional de Uruapan, y Juan Luis N, identificado como integrante de la Guardia Civil michoacana.
De acuerdo con la información oficial, ambos están señalados por presuntamente haber filtrado información a dos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes también se encuentran detenidos.
DETENCIONES RELACIONADAS CON EL HOMICIDIO DE CARLOS MANZO
La Fiscalía informó que hasta el momento se han realizado 24 detenciones relacionadas con el caso. Entre los detenidos se encuentra Jorge Armando, alias “El Licenciado”, identificado por la autoridad ministerial como presunto autor intelectual del homicidio.
Las investigaciones también señalan la participación de un adolescente identificado como Víctor Manuel Ubaldo, a quien se atribuye haber ejecutado el ataque.
Las autoridades mantienen en la investigación la búsqueda de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado como posible coordinador de la operación. Según los registros de la Fiscalía, también se investiga a otros integrantes vinculados a la estructura señalada en el caso.